Zahlen enttäuschen
FuelCell: Ein Fakt verhindert den Absturz - Bloom trotzdem die bessere Wahl!
FuelCell Energy hat die Erwartungen klar verfehlt. Umsatz, Ergebnis und Auftragsbestand enttäuschen. Die Anleger klammern sich aber an die Fantasie KI-Stromhunger. Bloom Energy bleibt im Vergleich aber die bessere Wahl!
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- Bloom Energy liefert Umsatz sowie Margen und Ausblick
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Die Aktie von FuelCell Energy bleibt ein Spielball der großen KI-Stromfantasie. Der US-Brennstoffzellen-Spezialist hat am Montag seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt, die operativ kaum Anlass zur Euphorie geben. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 35,6 Millionen US-Dollar. Analysten hatten mit rund 40,5 Millionen US-Dollar gerechnet.
Auch das Ergebnis fiel schwächer aus als erwartet. Auf bereinigter Basis lag der Verlust je Aktie bei 0,53 US-Dollar und damit um 0,10 US-Dollar schlechter als vom Markt erwartet. Nach GAAP wies FuelCell sogar einen Verlust je Aktie von 1,45 US-Dollar aus. Zwar war das besser als der Verlust von 1,79 US-Dollar im Vorjahr, doch die Richtung bleibt klar: FuelCell verbrennt weiter Geld.