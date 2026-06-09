FuelCell: Ein Fakt verhindert den Absturz - Bloom trotzdem die bessere Wahl!

Pipeline-Fantasie schlägt harte Realität

Der entscheidende Grund, warum die Aktie nach den schwachen Zahlen nicht noch weiter durchgereicht wurde, liegt in einer anderen Kennziffer. Die Vertriebspipeline belief sich im zweiten Quartal auf insgesamt 4 Gigawatt. Das entspricht einem Anstieg von 267 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2026.

Genau diese Zahl trifft den Nerv des Marktes. Rechenzentren, Künstliche Intelligenz und der wachsende Strombedarf der Tech-Konzerne haben Brennstoffzellen-Aktien wieder in den Fokus gerückt. FuelCell Energy positioniert sich mit modularen Anlagen als Anbieter für dezentrale, verlässliche Stromversorgung direkt beim Kunden. Besonders für Rechenzentren in Regionen mit überlasteten Netzen kann das attraktiv sein.

Doch Anleger sollten die Pipeline nicht mit Umsatz verwechseln. FuelCell selbst weist darauf hin, dass es sich dabei um laufende kommerzielle Gespräche handelt, nicht um fest unterschriebene Verträge. Mit anderen Worten: Die Fantasie ist groß, die Beweispflicht aber auch.

Auftragsbestand schrumpft, Verluste steigen

Der Auftragsbestand lag zum 30. April 2026 bei 1,14 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,26 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von etwa 9,9 Prozent. Besonders deutlich wurde der Rückgang im Produktbereich, während der größte Teil des Backlogs weiterhin aus langfristigen Generation-Verträgen stammt.

Noch problematischer ist die Ergebnisqualität. FuelCell erzielte im Quartal einen Bruttoverlust von 12,9 Millionen US-Dollar nach einem Bruttoverlust von 9,4 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der operative Verlust weitete sich auf 77,9 Millionen US-Dollar aus. Im Vorjahreszeitraum hatte er noch bei 35,8 Millionen US-Dollar gelegen.

Ein Grund dafür waren Wertminderungen im Zusammenhang mit dem Groton-Projekt. Dennoch zeigt die Entwicklung: FuelCell hat zwar eine starke Story, aber noch kein funktionierendes, skalierbares Ertragsmodell.

Aktie bleibt extrem volatil

Die Reaktion an der Börse fiel entsprechend heftig aus. Nach dem Kursrutsch von rund 19 Prozent am vergangenen Freitag im Zuge des breiten Tech-Ausverkaufs geriet die Aktie zunächst erneut unter Druck, konnte sich anschließend aber wieder stabilisieren. Das passt zum aktuellen Bild: FuelCell Energy wird nicht wegen der aktuellen Zahlen gekauft, sondern wegen der Hoffnung auf künftige KI- und Rechenzentrumsaufträge.

Diese Hoffnung hat die Aktie zuletzt stark nach oben gezogen. Die Bewegung steht jedoch in engem Zusammenhang mit dem Höhenflug von Bloom Energy. Genau dort liegt auch der entscheidende Vergleich.

Bloom Energy ist der Maßstab und FuelCell weit entfernt

Bloom Energy hat sich in den vergangenen Monaten zur Leitaktie der KI-Stromwette entwickelt. Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach dezentraler Energieversorgung für Rechenzentren und hat mit Großkunden sowie starken Quartalszahlen eine ganz andere Ausgangslage geschaffen.

Im ersten Quartal 2026 erzielte Bloom Energy einen Umsatz von 751,1 Millionen US-Dollar. Das war ein Plus von 130,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allein der Produktumsatz legte um 208,4 Prozent auf 653,3 Millionen US-Dollar zu. Die Bruttomarge lag bei 30,0 Prozent, das operative Ergebnis bei 72,2 Millionen US-Dollar. Auf bereinigter Basis erreichte Bloom Energy einen Gewinn je Aktie von 0,44 US-Dollar.

Damit wird der Abstand zu FuelCell Energy deutlich. FuelCell kam im abgelaufenen Quartal auf 35,6 Millionen US-Dollar Umsatz, eine negative Bruttomarge, einen hohen operativen Verlust und einen bereinigten Verlust je Aktie. Bloom wächst nicht nur deutlich schneller, sondern verdient operativ bereits Geld.

Auch beim Ausblick trennen beide Unternehmen Welten. Bloom Energy hat seine Umsatzprognose für 2026 auf 3,4 bis 3,8 Milliarden US-Dollar angehoben. FuelCell kann dagegen nur auf mit Pipeline-Potenzial verweisen. Das ist spannend, aber noch kein belastbarer Wachstumspfad.

Warum FuelCell trotzdem im Sog von Bloom steigt

Der Markt spielt aktuell nicht immer die Zahlen, sondern die Fantasie einer Aktie, besonders bei der Versorgung von Rechenzentren. KI braucht Strom, die Netze sind überlastet, dezentrale Energielösungen werden knapp und wertvoll. Bloom Energy hat dieses Narrativ mit konkreten Großprojekten und starken Finanzkennzahlen unterfüttert. FuelCell Energy versucht nun, sich in dieselbe Story einzuklinken.

Das kann kurzfristig funktionieren. Kleine Werte mit hoher Short-Quote, hohem spekulativen Interesse und einer plausiblen KI-Verbindung können stark steigen, sobald Investoren nach der nächsten Bloom Energy suchen. Genau darin liegt die Chance für FuelCell.

Doch der Unterschied ist entscheidend: Bloom Energy liefert bereits Umsatzsprünge, Margenverbesserungen und einen angehobenen Ausblick. FuelCell liefert deutlich weniger und kann nur auf künftige Möglichkeiten verweisen. Das ist an der Börse nicht wertlos, aber deutlich riskanter.

Bilanz gibt FuelCell Zeit, aber nicht unbegrenzt

Positiv ist, dass FuelCell Energy zum Quartalsende über insgesamt 440,9 Millionen US-Dollar an Cash und Restricted Cash verfügte. Das verschafft dem Unternehmen Spielraum, die Produktion auszubauen und die eigene Rechenzentrumsstrategie voranzutreiben.

Allerdings kam frisches Kapital auch über Aktienverkäufe herein. Im zweiten Quartal verkaufte FuelCell rund 10,9 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 9,45 US-Dollar und erzielte dadurch netto rund 100,4 Millionen US-Dollar. Nach Quartalsende folgten weitere Verkäufe von rund 4,1 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 13,31 US-Dollar. Für bestehende Aktionäre bedeutet das Verwässerung.

Die Botschaft ist klar: FuelCell hat Kapital, aber dieses Kapital ist teuer erkauft. Solange das operative Geschäft keine nachhaltigen Cashflows liefert, bleibt die Aktie abhängig vom Kapitalmarkt und vom Vertrauen der Anleger in die KI-Stromstory.

Mein Tipp: Viel Fantasie, wenig Beweis

FuelCell Energy bleibt eine hochspekulative Wette auf den Strombedarf der KI-Ära. Die Pipeline von 4 Gigawatt ist beeindruckend und erklärt, warum die Aktie trotz schwacher Zahlen nicht kollabiert ist. Aber die Quartalsbilanz zeigt auch, wie weit das Unternehmen noch von einem profitablen Wachstumsmodell entfernt ist.

Der Vergleich mit Bloom Energy fällt ernüchternd aus. Bloom ist beim Umsatz, bei der Marge, beim operativen Ergebnis und beim Ausblick bereits mehrere Schritte weiter. FuelCell wird im Sog dieser Erfolgsstory nach oben gezogen, hat den operativen Beweis aber noch nicht erbracht.

Für Anleger heißt das: FuelCell Energy kann weiter stark schwanken und bei neuer KI-Fantasie kräftig anspringen. Doch wer die Aktie kauft, setzt weniger auf die aktuellen Zahlen als auf eine mögliche Zukunft. Und diese Zukunft muss FuelCell erst noch in unterschriebene Verträge, steigende Umsätze und bessere Margen verwandeln.

Unterm Strich ist Bloom Energy die bessere Wahl. Hier setzten Anleger nicht darauf, dass etwas in der Zukunft funktionieren könnte, sondern auf ein mittlerweile profitables Unternehmen, dass schon beweist, das es funktioniert.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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