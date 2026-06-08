Der erste industrielle Baustein der Wertschöpfungskette

Jedes Industrieimperium beginnt mit einem ersten Punkt der Umwandlung. Für Homerun Resources Inc. ist dieser Punkt nicht länger theoretisch. Heute hat das Unternehmen die erste für Santa Maria Eterna geplante Industrieanlage mit einem Preisschild versehen: Eine Silica-Reinigungsanlage in Belmonte, Bahia, mit einem Budget von weniger als 10 Mio. USD.

Die geplante Anlage soll rohen Silicasand aus Santa Maria Eterna aufnehmen und zu einem sauberen, gleichmäßigen 3N-Industrieprodukt (99,9%) für Kunden, Homeruns geplante Solarglasanlage sowie künftige 4N- und 5N-Reinigungsstufen aufwerten. Mit anderen Worten: Hier beginnt Silicasand, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen und als industrielle Infrastruktur Gestalt anzunehmen.

Während die CAPEX-Schätzung von 9,38 Mio. USD im Vergleich zu vielen Minen- und Industrieprojekten bescheiden erscheinen mag, liegt die Bedeutung der geplanten Anlage weniger in ihren Kosten als vielmehr in ihrer Position innerhalb von Homeruns breiterer industrieller Architektur.

Die Anlage mit einer Kapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr (tpy) soll zur ersten Reinigungsstufe in einer 3-phasigen Wertschöpfungskette werden und die erste operative Brücke zwischen Santa Maria Eterna und künftiger nachgelagerter Produktion bilden. Anstatt ausschließlich rohen Silicasand zu verkaufen, beabsichtigt Homerun, seine hochreine Ressource schrittweise zu höherwertigen Industrieprodukten, Solarglas-Feedstock und letztlich fortschrittlichen Silicamaterialien aufzuwerten.

Konzeptionelle Darstellung eines potenziellen zukünftigen Ausbaus von Homeruns Santa Maria Eterna Industrial Hub. Quelle: Homerun Resources Inc.

Wo die Industrialisierung beginnt

Die Bedeutung von Phase 1 geht weit über ihre jährliche Produktionskapazität hinaus.

Sie stellt die erste physische Verbindung zwischen der Santa Maria Eterna Ressource und den nachgelagerten Fertigungsambitionen dar, die Homeruns Vision eines „Silica Valley“ in Bahia tragen.

Jede nachfolgende Stufe der Plattform – von der Solarglasproduktion bis hin zu den künftigen 4N- und 5N-Reinigungskreisläufen – wird voraussichtlich auf eine kontinuierliche Versorgung mit sauberer, industrietauglicher Silica aus dieser Anlage angewiesen sein.

Aus dieser Perspektive wird die geplante Anlage zum Fundament, auf dem Homerun ein integriertes Silica-Ökosystem aufbauen möchte. Anstatt die Ressource isoliert zu entwickeln, errichtet das Unternehmen die industrielle Infrastruktur, die erforderlich ist, um entlang der Wertschöpfungskette aufzusteigen und an mehreren Silica-basierten Märkten teilzunehmen.

In vielerlei Hinsicht bildet Phase 1 die Brücke zwischen Rohstoffbesitz und industrieller Produktion.

Silica wird zum Industrieprodukt

Die geplante Anlage soll rund 350.000 tpy Silicasand verarbeiten, was einer Produktionsleistung von ungefähr 50 Tonnen Fertigprodukt pro Stunde entspricht.

Laut der heutigen Pressemitteilung basiert die Anlage auf einem physischen Reinigungs-Flowsheet, das darauf ausgelegt ist, durch eine Reihe mechanischer Reinigungs-, Klassierungs- und Aufwertungsschritte ein industrietaugliches 3N-Silicaprodukt herzustellen.

Der von Minerali Industriali Engineering Srl (MIE) entwickelte technische Umfang umfasst einen vollständigen Reinigungskreislauf bestehend aus:

Waschen (Entfernung von Tonen, Feinstoffen und Oberflächenverunreinigungen)

(Entfernung von Tonen, Feinstoffen und Oberflächenverunreinigungen) Sortierung (Aufteilung des Materials in Zielkorngrößen)

(Aufteilung des Materials in Zielkorngrößen) Siebung (mechanische Trennung der Partikel nach Größe)

(mechanische Trennung der Partikel nach Größe) Attritionswäsche (Entfernung von Beschichtungen und Verunreinigungen von den Oberflächen der Sandkörner)

(Entfernung von Beschichtungen und Verunreinigungen von den Oberflächen der Sandkörner) Klassierung (Verfeinerung der Korngrößenverteilung und Produktkonsistenz)

(Verfeinerung der Korngrößenverteilung und Produktkonsistenz) Trocknung (Vorbereitung des Endprodukts für Lagerung, Umschlag und Transport)

Auch wenn diese Schritte einfach klingen mögen, erfüllen sie einen entscheidenden Zweck. Ziel ist es nicht lediglich, Sand durch eine Verarbeitungsanlage zu bewegen, sondern Verunreinigungen zu entfernen, Kontamination zu reduzieren, die Partikelkonsistenz zu verbessern und einen zuverlässigen Feedstock vorzubereiten, der für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und nachgelagerte Fertigungsanforderungen geeignet ist.

Wichtig ist: Der von Homerun offengelegte Phase-1-Kreislauf basiert auf physischer Reinigung und nicht auf chemischer Laugung. In vielen Verarbeitungsrouten für höherreine Silicaprodukte kann Säurelaugung erforderlich sein, um hartnäckigere Verunreinigungen zu entfernen. Im Gegensatz dazu umfasst Homeruns 3N-Prozessroute in dieser Phase keine Säurelaugung, was das vergleichsweise moderate CAPEX-Profil und das relativ geradlinige Phase-1-Flowsheet mit erklären könnte.

Vom Konzept zur technischen Planung

Der Reinigungskreislauf selbst ist nur ein Bestandteil der derzeit laufenden Arbeiten. Homerun hat MIE beauftragt, ein vollständiges vorläufiges Engineering-Paket für die geplante primäre Silica-Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 350.000 tpy zu liefern. Laut Pressemitteilung umfasst das Mandat von MIE:

Entwicklung der CAPEX-Schätzung des Projekts (abgeschlossen am 5. Juni 2026). Prozessflussdesign für den vollständigen physischen Reinigungskreislauf, einschließlich Waschen, Sortierung, Siebung, Attritionswäsche, Klassierung und Trocknung. Anlagenlayout und Tiefbauplanung für eine Anlage mit einer Fläche von rund 9 Hektar und primärer Produktlagerung in einem speziell errichteten Lagerdom mit 52 m Durchmesser. Lager-, Umschlag- und Versandsysteme für behandelte Silicaprodukte. Beschaffungs- und Lieferinput für wesentliche Verarbeitungsausrüstung.

Zusammengenommen deutet der Umfang darauf hin, dass Homerun über das konzeptionelle Prozessdesign hinausgeht und ein detaillierteres Verständnis dafür entwickelt, wie die Anlage letztlich gebaut, ausgestattet, in Betrieb genommen und betrieben werden könnte.

Während zusätzliche Engineering- und Entwicklungsarbeiten noch bevorstehen, stellt der Abschluss der CAPEX-Schätzung einen der ersten greifbaren Meilensteine dar, um die Silica-Reinigungsstrategie des Unternehmens in ein definiertes Industrieprojekt mit messbaren Kosten, messbarem Umfang und messbarer Skalierung zu überführen.

Die strategische Rolle der Anlage wurde von Homeruns COO, Armando Farhate, unterstrichen, der in der heutigen Pressemitteilung erklärte:

„Wir treiben unseren Entwicklungsweg für Silicasand hin zu industrietauglicher 3N-Silica der ersten Veredelungsstufe zügig voran. Unser Ziel ist es, eines der hochwertigsten industriellen Silicaprodukte Brasiliens zu schaffen. Die Produktion dieser primären Reinigungsanlage wird sowohl unsere Industriekunden als auch unsere Solarglasfabrik mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag versorgen, unsere Strategie der vertikalen Integration unterstützen und sauberen Feedstock für unsere 4N- und 5N-Reinigungsprozesse sowie für unsere Initiativen im Bereich fortschrittlicher Materialien innerhalb des Silica Valley Industrial Hub bereitstellen.“

Farhates Aussagen verdeutlichen die zentrale Logik hinter Phase 1: Die Anlage wird nicht ausschließlich als Verarbeitungsanlage entwickelt, sondern als Versorgungsknotenpunkt, der sowohl externe Kunden als auch Homeruns eigene nachgelagerte Fertigungsinitiativen bedienen soll. Dadurch entsteht eine operative Verbindung zwischen dem kommerziellen Absatz von Silicaprodukten, dem internen Bedarf der eigenen Fertigungsaktivitäten und zukünftigen Expansionsmöglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette.

Dieses duale Modell ist von Bedeutung. Eine Anlage, die ausschließlich Drittanbieter beliefert, wäre in erster Linie ein Verarbeitungsbetrieb. Eine Anlage, die ausschließlich den internen Bedarf deckt, würde überwiegend als Feedstock-Quelle für eigene Produktionsprozesse fungieren. Homerun positioniert Phase 1 so, dass beide Funktionen erfüllt werden: Einerseits soll ein kommerzieller Absatzkanal für industrielle Silicaprodukte geschaffen werden, andererseits die Versorgung zukünftiger wertschöpfungsintensiver Fertigungsaktivitäten sichergestellt werden.

Konzeptionelle Darstellung von industrietauglichem 3N-Silicasand, hergestellt durch physische Reinigungsprozesse. Ursprüngliches Bildmaterial lizenziert von 123RF.com; für Illustrationszwecke bearbeitet und erweitert.

Einfachheit zählt

Im Minensektor gehen hohe CAPEX-Beträge oft mit hoher Unsicherheit einher. Viele Rohstoffprojekte erfordern komplexe Entwicklungsarbeiten vor Produktionsbeginn: Minenerschließung, Brechen und Mahlen von Gestein, Flotation, Laugung, Tailings-Anlagen, Wassersysteme, Stromleitungen, Zufahrtsstraßen, Camps, Hafenlogistik und Umweltinfrastruktur.

Jeder zusätzliche Schritt erhöht die Kosten. Jeder zusätzliche Kreislauf erhöht das technische Risiko. Jede weitere Annahme fügt eine zusätzliche Unsicherheitsebene zwischen Machbarkeitsstudie und tatsächlicher Umsetzung hinzu.

Eine der großen Herausforderungen für Investoren bei Minenentwicklungsprojekten besteht darin, dass Machbarkeitsstudien auf dem Papier zwar sehr präzise erscheinen können, letztlich aber technische Modelle bleiben, die auf Annahmen zu Geologie, Metallurgie, Baukosten, Ausbringungsraten, Reagenzienverbrauch, Betriebsbedingungen, Zeitplänen und Marktpreisen beruhen.

In der Praxis können Projekte mit Schwankungen in der Erzqualität, unerwarteten Verunreinigungen, härterem Material als erwartet, geringeren Gewinnungssraten, Genehmigungsverzögerungen, Inflation, Problemen mit Auftragnehmern oder Verarbeitungsengpässen konfrontiert werden, die oft erst während des Baus, der Inbetriebnahme oder der frühen Betriebsphase vollständig sichtbar werden.

Aus diesem Grund durchlaufen viele Minenprojekte Laborversuche, Bench-Scale-Tests und Pilotprogramme, bevor versucht wird, eine vollständige Mine zu finanzieren und zu errichten. Selbst dann kann die Überführung einer Studie in die betriebliche Realität schwierig sein. Ein Flowsheet, das unter kontrollierten Testbedingungen gut funktioniert, kann Anpassungen erfordern, sobald es mit realen Betriebsbedingungen und variablem Feed-Material konfrontiert wird.

Vor diesem Hintergrund hebt sich Homeruns Phase-1-Silica-Reinigungsanlage deutlich ab.

Die geplante Anlage ist keine klassische Aufbereitungsanlage für Hartgestein. Sie basiert weder auf Brechen und Mahlen von Hartgestein, Flotation, Druckoxidation, Cyanidlaugung, Lösungsmittel-Extraktion noch auf komplexen metallurgischen Rückgewinnungsprozessen.

Im Fall von Homerun basiert die Prozessroute auf physischen Reinigungsschritten, darunter Waschen, Sortierung, Siebung, Attritionswäsche, Klassierung und Trocknung. Dadurch erhält das Projekt ein anderes technisches Profil: Eine Silicasand-Reinigungsanlage mit weniger wesentlichen Prozessschritten, geringerer offensichtlicher metallurgischer Komplexität und CAPEX von unter 10 Mio. USD könnte ein anderes Risikoprofil aufweisen als viele traditionelle Minenentwicklungen.

Der Prozess muss dennoch erfolgreich geplant, finanziert, gebaut, in Betrieb genommen und betrieben werden. Der technische Entwicklungspfad erscheint jedoch geradliniger als bei vielen komplexen Metallprojekten, bei denen Geologie und Metallurgie das Ergebnis wesentlich beeinflussen können.

Dies hilft zu erklären, warum die CAPEX-Schätzung bedeutender sein könnte, als sie auf den ersten Blick erscheint. Nach Maßstäben des Minensektors handelt es sich nicht um einen großen Betrag. Doch genau darin liegt der Punkt. Sollte es Homerun gelingen, seine erste kommerzielle Reinigungsstufe mit einem vergleichsweise moderaten Kapitalbedarf und einer relativ einfachen physischen Prozessroute zu etablieren, könnte das Unternehmen den Umfang des anfänglichen Umsetzungsrisikos reduzieren und gleichzeitig das Fundament für eine deutlich größere nachgelagerte Strategie schaffen.

Mit anderen Worten: Die Phase-1-Anlage ist hinsichtlich der CAPEX klein, hinsichtlich ihrer strategischen Hebelwirkung jedoch potenziell groß.

Aufschlüsselung der geschätzten CAPEX von 9,38 Mio. USD für Homeruns geplante Phase-1-Silica-Reinigungsanlage mit einer Kapazität von 350.000 tpy in Belmonte, Bahia. Quelle: Pressemitteilung von Homerun vom 8. Juni 2026.

Die Zahlen einordnen

Auf den ersten Blick mag die CAPEX-Schätzung von 9,38 Mio. USD für eine Anlage, die 350.000 Tonnen Silicasand pro Jahr verarbeiten soll, überraschend niedrig erscheinen.

Nach Maßstäben des Minensektors ist eine Verarbeitungsanlage mit CAPEX von unter 10 Mio. USD eher ungewöhnlich, insbesondere bei einem Projekt, das zur ersten industriellen Stufe einer breiteren wertschöpfungsorientierten Fertigungsstrategie werden soll.

Anders betrachtet entspricht die Schätzung ca. 26,8 USD Kapitalinvestition pro Tonne jährlicher Verarbeitungskapazität. Während Kapitalintensitätskennzahlen je nach Industrie und Verarbeitungstechnologie stark variieren, bietet diese Zahl Investoren einen nützlichen Anhaltspunkt zur Einschätzung der Größenordnung des geplanten Ausbaus.

Bemerkenswert ist außerdem, dass rund 63% des Gesamtbudgets auf Verarbeitungsausrüstung und Anlagen entfallen. Dies unterstreicht, dass der Großteil der Investition in die zentrale Reinigungsinfrastruktur fließt und nicht in ergänzende Standortentwicklung.

Für ein Unternehmen, das eine vertikal integrierte Silica-Strategie verfolgt, liegt die Bedeutung der Ausgaben weniger in der absoluten CAPEX-Zahl als vielmehr in der industriellen Fähigkeit, die damit geschaffen werden soll.

Fazit

Für Homerun besteht die Bedeutung der heutigen Pressemitteilung nicht einfach darin, dass das Unternehmen eine Silica-Reinigungsanlage mit 9,38 Mio. USD budgetiert hat. Die eigentliche Bedeutung liegt darin, dass die Vision eines vertikal integrierten industriellen Silica-Hubs zunehmend greifbar wird und sich stetig vom Konzept und von Engineering-Studien in Richtung physischer industrieller Entwicklung bewegt.

Im vergangenen Jahr hat Homerun kontinuierlich die Bausteine dessen zusammengefügt, was das Unternehmen heute als „Silica Valley of Bahia“ bezeichnet: Eine hochreine Silica-Ressource, eine geplante Solarglas-Produktionsanlage, fortgeschrittene Reinigungsinitiativen für höherreine Silicaprodukte und die industrielle Infrastruktur, die diese Elemente miteinander verbinden soll.

Die geplante Phase-1-Reinigungsanlage tritt nun als entscheidende erste industrielle Verbindung in dieser Kette hervor. Ihre Bedeutung liegt nicht nur darin, was sie produziert, sondern vor allem darin, was sie ermöglicht. Mit vergleichsweise moderatem Kapitalbedarf, einer physischen Reinigungsroute und einer klaren Rolle innerhalb von Homeruns breiterem industriellen Aufbau könnte die Anlage zur ersten operativen Schicht eines deutlich größeren Silica-Ökosystems werden.

Während jedes Industrieprojekt Umsetzungsrisiken birgt, hebt sich Phase 1 von vielen Minenentwicklungsprojekten ab, die auf komplexe Metallurgie, großflächige Mineninfrastruktur und deutlich höhere anfängliche Kapitalverpflichtungen angewiesen sind.

Dieser Unterschied verleiht Phase 1 ihr strategisches Gewicht. Es handelt sich um mehr als eine Verarbeitungsanlage. Es ist der Punkt, an dem Santa Maria Eterna beginnt, sich von Geologie in Industrie zu verwandeln. Von rohem Silicasand zu Solarglas. Von gereinigtem Feedstock zu fortschrittlichen Materialien. Von Ressourcenpotenzial zu industrieller Kapazität.

Der Sand wurde bereits entdeckt. Das nächste Kapitel ist Umwandlung – und das Ergebnis ist Industrialisierung.

Mit dem Abschluss der Phase-1-CAPEX-Schätzung ist ein weiteres Element von Homeruns Transformation vom Konzept in Richtung Realität gerückt, während die Fundamente des „Silica Valley of Bahia“ in Brasilien weiter Gestalt annehmen – einen technischen Schritt nach dem anderen.

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Marktkapitalisierung: 39 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Bau- und Betriebsrisiken: Die Entwicklung industrieller Verarbeitungs-, Reinigungs- und Produktionsanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden, darunter technische Herausforderungen, Probleme mit Auftragnehmern, Kostensteigerungen, Genehmigungsverzögerungen, Herausforderungen bei der Inbetriebnahme, Anlagenausfälle, Infrastrukturabhängigkeiten, Arbeitskräftemangel, Lieferkettenunterbrechungen und Risiken beim Produktionshochlauf. Es kann nicht garantiert werden, dass die Projekte des Unternehmens gemäß den aktuellen Erwartungen, Budgets oder Zeitplänen entwickelt, gebaut oder betrieben werden. Risiken vergleichender Analysen: Aussagen hinsichtlich Projekteinfachheit, Kapitalintensität, Umsetzungsrisiken, Prozesskomplexität, Industrievergleichen, Vergleichen mit dem Bergbausektor, CAPEX-Benchmarks, strategischer Hebelwirkung, industriellen Analogien oder relativen Projektrisiken beruhen auf den Meinungen, Annahmen und analytischen Einschätzungen des Autors. Solche Vergleiche sind naturgemäß subjektiv und sollten nicht als Garantien für Projekterfolg, Finanzierungsergebnisse, Bauleistungen, Betriebsergebnisse, wirtschaftliche Erträge oder kommerzielle Tragfähigkeit interpretiert werden. Risiken hinsichtlich Marktnachfrage und Kommerzialisierung: Aussagen zur Nachfrage nach industrieller Silica, Solarglas, fortschrittlichen Materialien, Kundennachfrage, nachgelagerten Fertigungsmöglichkeiten oder allgemeinen Kommerzialisierungsaussichten unterliegen Marktunsicherheiten. Die Nachfrage nach Silicaprodukten, fortschrittlichen Materialien, Solarglas oder verwandten Industrieprodukten kann durch Marktbedingungen, Preisdruck, konkurrierende Technologien, Kundenqualifikationsanforderungen, regionale Überkapazitäten, Importwettbewerb, regulatorische Entwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen beeinflusst werden. Brasilien- und Jurisdiktionsrisiken: Aussagen hinsichtlich Infrastrukturentwicklung, Genehmigungen, Industriepolitik, regionaler Wirtschaftsentwicklung, staatlicher Unterstützung, Finanzierungsprogrammen oder allgemeiner Fertigungsinitiativen in Brasilien unterliegen politischen, regulatorischen, administrativen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Staatliche Prioritäten, Genehmigungsverfahren, Förderprogramme, steuerliche Rahmenbedingungen, Infrastrukturzusagen und politische Rahmenbedingungen können sich ändern und möglicherweise nicht zu den erwarteten Vorteilen führen. Makroökonomische und externe Risiken: Homeruns Geschäfts- und Entwicklungspläne können durch allgemeine makroökonomische, geopolitische, regulatorische, energiebezogene, inflationäre, währungsbezogene, rohstoffpreisbezogene, lieferkettenbezogene oder kapitalmarktbezogene Entwicklungen beeinflusst werden. 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