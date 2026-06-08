Börsen Start Update
Börsenstart USA - 08.06. - US Tech 100 stark +1,18 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:19) bei 51.018,13 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +1,74 %, Goldman Sachs Group +1,40 %, Cisco Systems +1,15 %, IBM +1,13 %, Apple +1,08 %
Flop-Werte: Sherwin-Williams -1,21 %, Microsoft -1,20 %, Walt Disney -1,14 %, Travelers Companies -0,78 %, Visa (A) -0,60 %
Der US Tech 100 steht bei 29.315,86 PKT und gewinnt bisher +1,18 %.
Top-Werte: Intel +9,90 %, Applied Materials +7,16 %, KLA Corporation +6,97 %, Micron Technology +6,71 %, ASML Holding NV NY +5,27 %
Flop-Werte: Alnylam Pharmaceuticals -5,94 %, Charter Communications Registered (A) -2,65 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -2,03 %, Thomson Reuters -1,91 %, CoStar Group -1,85 %
Der S&P 500 steht bei 7.422,89 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.
Top-Werte: Intel +9,90 %, Applied Materials +7,16 %, KLA Corporation +6,97 %, Micron Technology +6,71 %, Corning +5,64 %
Flop-Werte: CIENA -5,23 %, GoDaddy Registered (A) -5,01 %, EchoStar Registered (A) -4,10 %, Federal Realty Investment Trust Registered of Benef Interest -3,74 %, Ball -3,41 %
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