Intel Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 08.06.2026

Die Intel Aktie kann am heutigen Handelstag um +9,90 % auf 92,56€ zulegen. Das sind +8,34 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Intel Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +128,20 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -12,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,64 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +167,59 % gewonnen.

Während Intel heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,18 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,02 % 1 Monat -8,64 % 3 Monate +128,20 % 1 Jahr +382,87 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 08.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 473,45 Mrd.EUR € wert.

TAIPEI, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ - Als weltweit führendes Unternehmen in der Mini-PC-Branche liefert GEEKOM weiterhin zuverlässige Computerlösungen, die für ihre herausragende Qualität und stabile Leistung bekannt sind. Im Rahmen der Erweiterung …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,46 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,42 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,40 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +2,79 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.