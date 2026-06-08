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    Intel Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 08.06.2026

    Am 08.06.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um +9,90 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 08.06.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Intel Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.06.2026

    Die Intel Aktie kann am heutigen Handelstag um +9,90 % auf 92,56 zulegen. Das sind +8,34  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Intel Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +128,20 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -12,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,64 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +167,59 % gewonnen.

    Während Intel heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,18 %.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,02 %
    1 Monat -8,64 %
    3 Monate +128,20 %
    1 Jahr +382,87 %
    Stand: 08.06.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 473,45 Mrd.EUR € wert.

    GEEKOM bringt das neue GeekBook M16 auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe im Segment der leistungsstarken Produktivitäts-Laptops für 800 US-Dollar


    TAIPEI, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ - Als weltweit führendes Unternehmen in der Mini-PC-Branche liefert GEEKOM weiterhin zuverlässige Computerlösungen, die für ihre herausragende Qualität und stabile Leistung bekannt sind. Im Rahmen der Erweiterung …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,46 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,42 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,40 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +2,79 % zu

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +9,45 %
    -14,31 %
    -10,10 %
    +127,74 %
    +381,42 %
    +190,19 %
    +79,95 %
    +202,63 %
    +4.662,41 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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