🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCision AktievorwärtsNachrichten zu Cision
    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bloomberg Media kooperiert mit Cision, um seinen Journalismus in Kommunikations-Workflows einzubringen

    Bloomberg Media kooperiert mit Cision, um seinen Journalismus in Kommunikations-Workflows einzubringen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Partnerschaft erweitert den Zugang zu Volltextinhalten von Bloomberg direkt in CisionOne. 

    NEW YORK, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg Media kündigte heute eine neue Partnerschaft mit Cision an, einem weltweit führenden Anbieter von Verbraucher- und Medieninformationen, um den Zugang zum erstklassigen Volltextjournalismus von Bloomberg direkt in CisionOne, der Medieninformationsplattform von Cision, zu erweitern. 

     

    Cision Logo

     

    Durch die Integration können berechtigte Abonnenten der Bloomberg.com Group die Berichterstattung von Bloomberg einsehen, verfolgen und darauf reagieren – und zwar parallel zu den Plattform-Tools, die sie bereits nutzen, um Nachrichten zu verfolgen, die Berichterstattung zu analysieren und ihre Kommunikationsstrategie darauf abzustimmen. Die Partnerschaft ermöglicht den Kommunikationsteams in Unternehmen einen nahtlosen Zugang zu erstklassigen Finanz- und Geschäftsberichten von Bloomberg innerhalb bestehender Arbeitsabläufe. 

    „Die Partnerschaft mit Cision bringt den Journalismus von Bloomberg direkt in ein Umfeld, in dem Kommunikations- und Geschäftsverantwortliche Strategien entwickeln und sich mit Nachrichten beschäftigen", sagt Nick Pimm, Geschäftsführer für den Unternehmensvertrieb bei Bloomberg Media . „Unsere Zielgruppen weisen eine hohe Übereinstimmung auf, und durch diese Zusammenarbeit können wir die Reichweite von Bloomberg Media vergrößern und gleichzeitig unseren gemeinsamen Abonnenten ein nahtloses, integriertes Erlebnis bieten." 

    „Für Kommunikationsteams ist vertrauenswürdiger Journalismus ein wichtiger Faktor, um die Geschichten, Themen und Marktveränderungen zu verstehen, die für ihre Unternehmen von Bedeutung sind. Diese Partnerschaft ermöglicht Kunden einen einfacheren Zugriff auf die Volltextberichte zu Wirtschaft und Finanzen von Bloomberg Media innerhalb ihres CisionOne-Workflows und unterstützt sie dabei, die Berichterstattung zu überwachen, den Kontext zu verstehen und fundiertere Entscheidungen zu treffen", sagte Stuart Clark, leitender Vizepräsident für Content-Strategie und Partnerschaften bei Cision. 

    Informationen zu Bloomberg Media 

    Bloomberg Media ist das weltweit führende Multiplattform-Medienunternehmen für Wirtschaft und Finanzen, das auf die redaktionellen Ressourcen von mehr als 3.000 Journalisten und Analysten in über 100 Büros auf der ganzen Welt zurückgreift. Bloomberg Media ist das auf Verbraucher ausgerichtete Medienunternehmen von Bloomberg L.P. 

    Informationen zu Cision

    Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir statten PR- und Unternehmenskommunikations-, Marketing- sowie Social-Media-Fachleute mit den Tools aus, die sie benötigen, um in der heutigen datengesteuerten Welt erfolgreich zu sein. Unsere tiefgreifenden Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOneBrandwatchTrajaan und PR Newswire, ermöglichen es mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind. 

    Kontakt für Medienanfragen: Cision Öffentlichkeitsarbeit per E-Mail an: CisionPR@cision.com

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1536983/6003689/Cision_Logo.jpg
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2995222/Bloomberg_Media_Logo.jpg

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bloomberg-media-kooperiert-mit-cision-um-seinen-journalismus-in-kommunikations-workflows-einzubringen-302792751.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bloomberg Media kooperiert mit Cision, um seinen Journalismus in Kommunikations-Workflows einzubringen Die Partnerschaft erweitert den Zugang zu Volltextinhalten von Bloomberg direkt in CisionOne. NEW YORK, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ - Bloomberg Media kündigte heute eine neue Partnerschaft mit Cision an, einem weltweit führenden Anbieter von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     