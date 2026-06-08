BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Stacy A. Rasgon nahm in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Chipkonzerne sowie die Wertschöpfungskette rund um Künstliche Intelligenz unter die Lupe. Nvidias neue Plattform "Vera Rubin" dürfte zwar kostspieliger als seine Vorgänger ausfallen. Allerdings könnte der US-Konzern die Kosten an seine Kunden weitergeben./niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 179,3EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stacy A. Rasgon
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 315
Kursziel alt: 315
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Stacy A. Rasgon
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 315
Kursziel alt: 315
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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