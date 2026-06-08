BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Stacy A. Rasgon nahm in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Chipkonzerne sowie die Wertschöpfungskette rund um Künstliche Intelligenz unter die Lupe. Nvidias neue Plattform "Vera Rubin" dürfte zwar kostspieliger als seine Vorgänger ausfallen. Allerdings könnte der US-Konzern die Kosten an seine Kunden weitergeben./niw/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:19 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:20 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 179,3EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stacy A. Rasgon

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 315

Kursziel alt: 315

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 315,00 $ , was eine Steigerung von +51,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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