Milliarden an Risikokapital als Wachstumstreibstoff

goldenshare schrieb 06.06.26, 00:11

Unverbindliche Übersetzung von



https://massimomasi.altervista.org/commerzbank-apre-a-unicredit-ma-e-davvero-una-svolta/



Commerzbank öffnet sich für UniCredit. Aber ist das wirklich eine Wende?



Massimo Masi, 5. Juni 2026



Ich gebe es zu: Hätte ich gestern nur die Schlagzeilen gelesen, hätte ich an eine spektakuläre Kehrtwende von Bettina Orlopp geglaubt. Nach monatelangen Barrikaden, Anschuldigungen, Appellen an die Aktionäre, Bekenntnissen zum deutschen Wirtschaftspatriotismus und sogar Meldungen an die BaFin über die von UniCredit eingesetzten Derivate hat die Commerzbank-Chefin plötzlich erklärt, zu einer freundschaftlichen Einigung mit Andrea Orcel bereit zu sein.



Die Nachricht ist real. Aber man muss genau verstehen, was sie wirklich bedeutet.



Von den Barrikaden an den Verhandlungstisch



Bei der Goldman Sachs Global Banking & Markets Conference in Zürich erklärte Orlopp, die Commerzbank sei bereit, mit UniCredit zu verhandeln. Das ist kein unwichtiges Detail. Noch vor wenigen Wochen lautete die Botschaft im Wesentlichen: das Übernahmeangebot abwehren und die Unabhängigkeit der deutschen Bank verteidigen. Jetzt ist die Position eine andere. Von einem absoluten „Nein” ist keine Rede mehr. Es geht um Bedingungen.



Und diese Bedingungen sind zwei. Die erste betrifft den Preis. Laut Orlopp bietet UniCredit den Commerzbank-Aktionären keine angemessene Prämie. Zu den aktuellen Börsenkursen liege das Tauschangebot sogar unter dem Kurs der deutschen Aktie.



Die zweite Bedingung betrifft das Geschäftsmodell. Die Managerin argumentiert, die Commerzbank sei keine Bank, die umstrukturiert werden müsse, sondern ein Institut, das in den letzten Jahren Wert geschaffen habe und das im Falle einer Integration ihr industrielles und strategisches Gewicht im neuen Konzern anerkannt sehen sollte.



Übersetzt: mehr Geld und mehr Deutschland in der Unternehmensführung.



Die eigentliche Frage: Warum gerade jetzt?



Es fällt schwer, diesen Tonwechsel nicht mit den Ereignissen der letzten Tage in Verbindung zu bringen. Die Annahmequote beim Übernahmeangebot ist nämlich plötzlich auf 7,58% gestiegen, wodurch UniCredit die von Andrea Orcel als Mindestziel genannte Schwelle von 30% deutlich überschritten hat. Rechnet man Direktbeteiligung, physisch abgewickelte Derivate und bar abgerechnete Derivate zusammen, übersteigt das potenzielle Engagement der Mailänder Bank mittlerweile 50%. Die formelle Kontrolle ist das noch nicht.



Aber es reicht, um zu begreifen, dass die Partie nicht mehr so angegangen werden kann, als wäre nichts geschehen. Wenn der Markt beginnt, sich in eine Richtung zu bewegen, neigen auch die starrsten Verhandlungsführer zur Anpassung.



Die Derivate-Vorwürfe bleiben bestehen



Vorsicht jedoch: Während sie sich dem Dialog öffnet, verschärft die Commerzbank gleichzeitig die Auseinandersetzung. Die deutsche Bank hat der BaFin nämlich eine Reihe von Anmerkungen zur Herkunft der Übernahme-Annahmen übermittelt. Nach Ansicht Frankfurts könnte ein erheblicher Teil der eingereichten Aktien von Finanzinstituten stammen, die zugleich Gegenparteien von UniCredit in den während der Übernahme eingesetzten Derivatekontrakten sind. In der Wirtschaftspresse werden Namen wie Nomura, Citi über Zweckgesellschaften, Euroclear, Bank of Nova Scotia, BBVA und andere Finanzinstitute genannt. Das Ziel der deutschen Bank ist klar: zu belegen, dass der Anstieg der Annahmequote kein echtes Bekenntnis institutioneller Investoren zum italienischen Angebot darstellt.



UniCredit hat wie schon in den vergangenen Tagen geantwortet und von haltlosen Unterstellungen gesprochen, unter Hinweis darauf, dass alle Derivatepositionen stets marktkonform und regelkonform offengelegt worden seien.



Muss Orcel wirklich nachbessern?



Hier liegt der interessanteste Punkt. Orlopp fordert eine deutliche Prämie. Aber muss Orcel sie wirklich gewähren?



Viele Beobachter beginnen daran zu zweifeln. Als das Angebot angekündigt wurde, schien das Überschreiten der 30%-Schwelle alles andere als selbstverständlich. Heute wurde diese Schwelle erreicht und überschritten. Zudem ist ein wesentlicher Teil des Commerzbank-Kapitals praktisch nicht umkämpft:



• Die deutsche Bundesregierung hält rund 13%

• Passive Investoren machen rund 17% aus

• Privatanleger weitere 16–17%

• Ein bedeutender Anteil ist mit Finanzgegenparteien verbunden



In diesem Szenario gibt es noch Spielraum für weitere Annahmen, aber er ist nicht unbegrenzt. Deshalb sind viele Analysten der Meinung, UniCredit könne es sich leisten, abzuwarten, ohne die wirtschaftlichen Konditionen des Angebots zu ändern.



Die eigentliche Verhandlung findet nicht mit Orlopp statt



Ein weiteres Element tritt aus den Aussagen der deutschen Managerin deutlich hervor. Wenn sie von Unternehmensführung, dem Gewicht Deutschlands und der Rolle der deutschen Stakeholder spricht, beschwört Orlopp in Wirklichkeit einen anderen Gesprächspartner herauf. Nicht Andrea Orcel. Sondern Berlin.



Denn der endgültige Knoten der Operation wird nicht nur finanzieller Natur sein. Er wird politischer Natur sein. Wer wird die Unternehmensführung des neuen Konzerns kontrollieren? Wo wird das Entscheidungszentrum liegen? Was wird das Gewicht Deutschlands gegenüber Italien sein? Welche Rolle wird die Commerzbank im Rahmen einer etwaigen Fusion behalten? Das sind Fragen, die keine wirtschaftliche Nachbesserung allein lösen kann.



Die Mauer verwandelt sich in eine Verhandlung



Die Empfindung ist, dass wir in eine neue Phase eingetreten sind. Noch vor wenigen Wochen war die Konfrontation einfach: UniCredit griff an, die Commerzbank verteidigte sich. Heute ist das Bild komplexer. Auf der einen Seite laufen weiterhin die Derivate-Vorwürfe und die BaFin-Kontakte. Auf der anderen Seite räumt dieselbe Orlopp öffentlich ein, dass eine freundschaftliche Einigung möglich ist.



Wenn man vom „Niemals” zu „unter bestimmten Bedingungen” übergeht, bedeutet das, dass die Diskussion nicht mehr das Prinzip der Operation betrifft, sondern Preis und Modalitäten.



Und das ist für alle, die das europäische Bankenschach verfolgen, wahrscheinlich das wichtigste Signal der letzten Tage.