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    ROUNDUP/Gesucht

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    Milliarden an Risikokapital als Wachstumstreibstoff

    Für Sie zusammengefasst
    • Staatlich gestützte Forderung nach 15 Milliarden Euro
    • 24 Fonds fordern deutlich mehr Wachstumskapital
    • Vermögensverwalter sind vorsichtig bei Risikokapital
    ROUNDUP/Gesucht - Milliarden an Risikokapital als Wachstumstreibstoff
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die kleine Szene der Risikoinvestoren in Deutschland umwirbt mit Rückendeckung der Bundesregierung die großen Platzhirsche auf dem Finanzmarkt: Mit fünfzehn Milliarden Euro jährlichen Risikokapitals für hoffnungsvolle Start-Ups könnte das Wirtschaftswachstum in Deutschland nach jahrelanger Stagnation wieder in Schwung kommen, argumentieren die 24 Fonds und Investoren in einem Strategiepapier, das am heutigen Montag im Beisein von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) beim Investorenkongress "Super Return" in Berlin vorgestellt wurde. Hauptadressaten sind große Vermögensverwalter und Kapitalanleger.

    Die 24 Fonds haben sich als "German Venture and Growth Forum" (Deutsches Wagnis- und Wachstumsforum) zusammengeschlossen und verweisen auf das Beispiel der USA, deren Wirtschaftswachstum das in der EU in den vergangenen 25 Jahren weit hinter sich gelassen hat. Etliche der heute immens hoch bewerteten und profitablen US-Techkonzerne sind aus Start-ups hervorgegangen, die in ihren Anfangsjahren von Risikokapitalgebern profitierten.

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    Hauptargument: Ohne Risikokapital kein Wachstum

    "Die wachsende Wirtschaftslücke zwischen den USA und Europa geht zu einem großen Teil auf den Mangel an Wachstumskapital zurück", argumentiert Tech-Investor Alexander Kudlich. Die 24 Fonds verweisen auf Schätzungen, denen zufolge Start-ups in Europa Millionen Arbeitsplätze schaffen und eine Kapitalisierung von über drei Billionen Dollar erreichen könnten, sofern ausreichend Kapital bereitstände.

    Die Initiative zielt auf ein seit Jahren bekanntes, aber bislang ungelöstes Problem: In Deutschland stehen für Start-ups in der Gründungsphase häufig staatliche Fördermittel zur Verfügung. Doch dauert es auch bei vielversprechenden Jungunternehmen mit innovativer Technologie oft viele Jahre, bis sie Gewinne erwirtschaften. In der Zwischenzeit sind die Firmen auf externe Investoren angewiesen, die die Verlustphase überbrücken.

    An diesem Typ von Geldgebern fehlt es in Deutschland nach wie vor, lediglich Rüstungs-Start-ups finden derzeit mühelos Investoren. Banken kommen als Kreditgeber üblicherweise nicht in Frage, weil die Institute Geld nur an gesunde Unternehmen verleihen und keine übermäßigen Risiken eingehen dürfen. "In allen Wachstumsphasen schnell skalierender Tech-Firmen mangelt es an Finanzmitteln", schreibt Martin Blessing, der frühere Commerzbank -Chef und heutige Investitionsbeauftragte von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in dem Papier.

    Die Zielgruppe hat genügend Kapital

    Das zielt auf die großen Vermögensverwalter in Europa, von denen etliche Bankkonzernen und Versicherungen gehören. Anders als Banken vergeben Vermögensverwalter keine Darlehen, sondern legen die Gelder ihrer Kunden in Anleihen aller Art, Aktien und sonstigen Papieren an. Eine - in dem Papier nicht genannte - europäische Großmacht auf diesem Feld ist die Allianz, deren zwei Investmentgesellschaften Ende des ersten Quartals über zwei Billionen Euro Kundengelder betreuten. Das Hindernis: Vermögensverwalter sind vorsichtig in der Geldanlage, Risikokapital zählt daher bislang nicht zu den Kerngeschäften./cho/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 4,85 auf Tradegate (08. Juni 2026, 16:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,12 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +1,84 %/+18,36 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung im Zuge des UniCredit-Übernahmeversuchs: gestiegene Annahmequoten, Streit um fehlende Prämie, Commerzbank-Vorwürfe zu Derivaten und BaFin-Klärung. Viele erwarten Marktkäufe durch UniCredit und daher Kursanstieg (Ziele oft 40–45 €). Trader berichten von Käufen in Inlinern/Long-Optionsscheinen; Umtauschwert vs. Börsenkurs (~35,9 € vs. ~36,7 €) wird thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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