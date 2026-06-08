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    Stellantis-Tochter Opel baut nächste Astra-Generation in Rüsselsheim

    Für Sie zusammengefasst
    • Astra nächste Generation wird in Rüsselsheim gebaut
    • Über eine Milliarde Euro Investitionen in Deutschland
    • Elektro SUV für C Segment geplant mit Leapmotor
    Stellantis-Tochter Opel baut nächste Astra-Generation in Rüsselsheim
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Opel wird die nächste Astra-Generation weiter am Stammsitz in Rüsselsheim bauen. "Die Vergabe der nächsten Astra-Generation an unser Werk in Rüsselsheim bekräftigt das Engagement von Opel für Deutschland als Industriestandort", sagte Opel-Chef Florian Huettl am Montag laut Mitteilung. Der zum Autokonzern Stellantis gehörende deutsche Autobauer plant bis 2030 die Einführung von mindestens vier neuen Fahrzeug-Modellen.

    Dazu zählen die jeweils nächste Generation des Opel Astra und Opel Corsa sowie das jüngst angekündigte neue Elektro-SUV im sogenannten C-Segment (Kompaktklasse), das wie bekannt zusammen mit dem chinesischen Elektroauto-Hersteller Leapmotor entstehen soll. Dass der Stellantis-Konzern das von Opel mit Leapmotor geplante Modell im spanischen Saragossa bauen lässt, hatte Sorgen um die deutschen Standorte von Opel geschürt.

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    Zudem will Opel auch Geld in weitere Modelle des Portfolios stecken. In Deutschland sollen bis 2030 zusammengenommen über eine Milliarde Euro investiert werden, darunter fällt auch die neue Unternehmenszentrale in Rüsselsheim. "Die Investition in die Produktion der nächsten Astra-Generation in Rüsselsheim unterstreicht den Fokus von Stellantis auf Deutschland sowie die Bedeutung von Opel", sagte Stellantis-Europa-Chef Emanuele Cappellano laut Mitteilung. Das C-Segment sei dabei ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Strategie von Stellantis, die Marktabdeckung zu verbessern.

    Neben dem neuen Astra soll auch die nächste Generation des Opel Corsa auf der neuen Stellantis-Plattform (STLA ONE) aufbauen./err/men/jha/

    Stellantis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 6,14 auf Tradegate (08. Juni 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -12,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 17,86 Mrd..

    Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,2222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -2,93 %/+45,61 % bedeutet.




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