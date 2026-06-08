Stellantis-Tochter Opel baut nächste Astra-Generation in Rüsselsheim
- Astra nächste Generation wird in Rüsselsheim gebaut
- Über eine Milliarde Euro Investitionen in Deutschland
- Elektro SUV für C Segment geplant mit Leapmotor
RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Opel wird die nächste Astra-Generation weiter am Stammsitz in Rüsselsheim bauen. "Die Vergabe der nächsten Astra-Generation an unser Werk in Rüsselsheim bekräftigt das Engagement von Opel für Deutschland als Industriestandort", sagte Opel-Chef Florian Huettl am Montag laut Mitteilung. Der zum Autokonzern Stellantis gehörende deutsche Autobauer plant bis 2030 die Einführung von mindestens vier neuen Fahrzeug-Modellen.
Dazu zählen die jeweils nächste Generation des Opel Astra und Opel Corsa sowie das jüngst angekündigte neue Elektro-SUV im sogenannten C-Segment (Kompaktklasse), das wie bekannt zusammen mit dem chinesischen Elektroauto-Hersteller Leapmotor entstehen soll. Dass der Stellantis-Konzern das von Opel mit Leapmotor geplante Modell im spanischen Saragossa bauen lässt, hatte Sorgen um die deutschen Standorte von Opel geschürt.
Zudem will Opel auch Geld in weitere Modelle des Portfolios stecken. In Deutschland sollen bis 2030 zusammengenommen über eine Milliarde Euro investiert werden, darunter fällt auch die neue Unternehmenszentrale in Rüsselsheim. "Die Investition in die Produktion der nächsten Astra-Generation in Rüsselsheim unterstreicht den Fokus von Stellantis auf Deutschland sowie die Bedeutung von Opel", sagte Stellantis-Europa-Chef Emanuele Cappellano laut Mitteilung. Das C-Segment sei dabei ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Strategie von Stellantis, die Marktabdeckung zu verbessern.
Neben dem neuen Astra soll auch die nächste Generation des Opel Corsa auf der neuen Stellantis-Plattform (STLA ONE) aufbauen./err/men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 6,14 auf Tradegate (08. Juni 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -12,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 17,86 Mrd..
Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,2222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -2,93 %/+45,61 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stellantis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
"Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit fast zehn Prozent deutlicher zulegen als der VW-Konzern. Von BMW und Mercedes-Benz wurden weniger Autos zugelassen. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit nahezu einer Verdreifachung auf einem eher niedrigen Niveau, und Tesla mit fast einem Drittel Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr./men/jha/"
10%, das ist schon ein Hammer, bin gespannt auf den 14.04.
Ich bin in Stellantis schon seit Jahren investiert und bin aktuell natürlich auch deutlich im Minus !
Warum ärgerst du dich um die paar Prozent minus, da sieht das bei meiner Position, aktuell wesentlich schlimmer aus ?
Wenn man jetzt mittel- bis langfristig denkt, dann sollte das jetzt eine gute Chance sein.
Aber man braucht natürlich Geduld.
Die Verkaufszahlen vom Februar in Italien sind sehr gut. Stellantis machte