Silica Valley nimmt Gestalt an – der erste industrielle Baustein der Wertschöpfungskette

Konzeptionelle Darstellung eines potenziellen zukünftigen Ausbaus von Homeruns Santa Maria Eterna Industrial Hub. Quelle: Homerun Resources Inc. / Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

Jedes Industrieimperium beginnt mit einem ersten Punkt der Umwandlung. Für Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) ist dieser Punkt nicht länger theoretisch. Heute hat das Unternehmen die erste für Santa Maria Eterna geplante Industrieanlage mit einem Preisschild versehen: Eine Silica-Reinigungsanlage in Belmonte, Bahia, mit einem Budget von weniger als 10 Mio. USD.

Die geplante Anlage soll rohen Silicasand aus Santa Maria Eterna aufnehmen und zu einem sauberen, gleichmäßigen 3N-Industrieprodukt (99,9%) für Kunden, Homeruns geplante Solarglasanlage sowie künftige 4N- und 5N-Reinigungsstufen aufwerten. Mit anderen Worten: Hier beginnt Silicasand, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen und als industrielle Infrastruktur Gestalt anzunehmen.

Während die CAPEX-Schätzung von 9,38 Mio. USD im Vergleich zu vielen Minen- und Industrieprojekten bescheiden erscheinen mag, liegt die Bedeutung der geplanten Anlage weniger in ihren Kosten als vielmehr in ihrer Position innerhalb von Homeruns breiterer industrieller Architektur.

Die Anlage mit einer Kapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr (tpy) soll zur ersten Reinigungsstufe in einer 3-phasigen Wertschöpfungskette werden und die erste operative Brücke zwischen Santa Maria Eterna und künftiger nachgelagerter Produktion bilden. Anstatt ausschließlich rohen Silicasand zu verkaufen, beabsichtigt Homerun, seine hochreine Ressource schrittweise zu höherwertigen Industrieprodukten, Solarglas-Feedstock und letztlich fortschrittlichen Silicamaterialien aufzuwerten.

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06-08-2026IRW22

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