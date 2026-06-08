Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +6,84 %
Tagesperformance: +6,84 %
Platz 1
Performance 1M: +26,60 %
Performance 1M: +26,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischt-sachlich: IFX gehörte heute zu den stärkeren Chipwerten, nachdem es letzte Woche Verluste gab. Langfristig bleiben Nachfrage-Treiber stark ( Elektrifizierung, Leistungselektronik, Industrieautomation, erneuerbare Energien). Neu: Kooperation mit Siemens zu Siliziumcarbid-Leistungsschaltern. 14-Tage-Kursveränderung: kein konkreter Wert genannt.
BASF
Tagesperformance: -4,12 %
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 2
Performance 1M: -3,93 %
Performance 1M: -3,93 %
adidas
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 3
Performance 1M: +7,73 %
Performance 1M: +7,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Adidas-Sentiment gemischt. Trotz solider Zahlen bleibt der Markt vorsichtig, Potenzial bei bestätigtem Trend wird gesehen. Einige Posts erwarten weiter steigende Kurse, andere sehen wenig Luft nach oben. Fundamentale Sicht: stabile Umsatz-/Gewinnentwicklung, Bewertung fair bis moderat. Nennwerte: Beobachtungen um 150–170 EUR; >200 EUR als mögliches Langfristziel. 14-Tage-Entwicklung: uneinheitlich, kein klares Muster.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,83 %
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 4
Performance 1M: -14,16 %
Performance 1M: -14,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes bis positives Sentiment. Beitrag 1: Kurs läuft wieder an; 14-Tage-Entwicklung tendenziell positiv. Fundamentale Impulse: Camlin-Übernahme stärkt Netzdigitalisierung; Auftragsbestand rund 150 Mrd, Umsatz ca. 104 Mio, 650 Mitarbeiter. Aktienrückkauf bis 1 Mrd EUR stärkt Kapitalfluss; RBC Capital Markets empfiehlt Outperform. Skepsis zur Bewertung bleibt: „SE ist zu teuer“.
Brenntag
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 5
Performance 1M: -9,87 %
Performance 1M: -9,87 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 48,84%
|PUT: 51,16%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -2,33 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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