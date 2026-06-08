Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SILTRONIC AG
Tagesperformance: +8,65 %
Tagesperformance: +8,65 %
Platz 1
Performance 1M: +3,08 %
Performance 1M: +3,08 %
AIXTRON
Tagesperformance: +7,11 %
Tagesperformance: +7,11 %
Platz 2
Performance 1M: +6,56 %
Performance 1M: +6,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Laut wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu AIXTRON gemischt. Über 14 Tage waren Kursbewegungen volatil: Fr. ca. -10%, heute +5%. Technisch: 9-Tage-Linie teils unterlaufen, 21-Tage-Linie ca. 52 €, Unterstützung um 50 €. Tradegate ~51,10 €. Einige rechnen mit einer gesunden Korrektur auf rund 40 €, andere warten auf tieferes Einstiegsniveau. Volatilität dominiert, spekulativ.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +6,73 %
Tagesperformance: +6,73 %
Platz 3
Performance 1M: +26,60 %
Performance 1M: +26,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischt-sachlich: IFX gehörte heute zu den stärkeren Chipwerten, nachdem es letzte Woche Verluste gab. Langfristig bleiben Nachfrage-Treiber stark ( Elektrifizierung, Leistungselektronik, Industrieautomation, erneuerbare Energien). Neu: Kooperation mit Siemens zu Siliziumcarbid-Leistungsschaltern. 14-Tage-Kursveränderung: kein konkreter Wert genannt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +6,18 %
Tagesperformance: +6,18 %
Platz 4
Performance 1M: -0,93 %
Performance 1M: -0,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zu SUESS MicroTec ein gemischtes Sentiment: MDAX-Aufnahme wird als positiver fundamentaler Impuls gesehen (Beiträge 2, 3). Ein Widerstand um 95 EUR gilt als entscheidend; KGV-Anstieg und schwächerer Cashflow/GuV belasten die Bewertung (Beitrag 4). AGM-Ankündigung (Beitrag 5) könnte Kursreaktionen auslösen. Insgesamt leicht optimistisch, fundamentals bleiben durchwachsen.
Ottobock
Tagesperformance: -5,96 %
Tagesperformance: -5,96 %
Platz 5
Performance 1M: -18,20 %
Performance 1M: -18,20 %
Jenoptik
Tagesperformance: +4,28 %
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 6
Performance 1M: +25,23 %
Performance 1M: +25,23 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 7
Performance 1M: +6,66 %
Performance 1M: +6,66 %
1&1
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 8
Performance 1M: +12,01 %
Performance 1M: +12,01 %
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