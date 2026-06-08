Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 08.06.2026

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wallstreetONLINE-Forum: Adidas-Sentiment gemischt. Trotz solider Zahlen bleibt der Markt vorsichtig, Potenzial bei bestätigtem Trend wird gesehen. Einige Posts erwarten weiter steigende Kurse, andere sehen wenig Luft nach oben. Fundamentale Sicht: stabile Umsatz-/Gewinnentwicklung, Bewertung fair bis moderat. Nennwerte: Beobachtungen um 150–170 EUR; >200 EUR als mögliches Langfristziel. 14-Tage-Entwicklung: uneinheitlich, kein klares Muster.