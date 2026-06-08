Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 08.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +6,78 %
Tagesperformance: +6,78 %
Platz 1
Performance 1M: +26,60 %
Performance 1M: +26,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischt-sachlich: IFX gehörte heute zu den stärkeren Chipwerten, nachdem es letzte Woche Verluste gab. Langfristig bleiben Nachfrage-Treiber stark ( Elektrifizierung, Leistungselektronik, Industrieautomation, erneuerbare Energien). Neu: Kooperation mit Siemens zu Siliziumcarbid-Leistungsschaltern. 14-Tage-Kursveränderung: kein konkreter Wert genannt.
ASML Holding
Tagesperformance: +5,96 %
Tagesperformance: +5,96 %
Platz 2
Performance 1M: +9,20 %
Performance 1M: +9,20 %
BASF
Tagesperformance: -4,20 %
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 3
Performance 1M: -4,01 %
Performance 1M: -4,01 %
adidas
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 4
Performance 1M: +7,73 %
Performance 1M: +7,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Adidas-Sentiment gemischt. Trotz solider Zahlen bleibt der Markt vorsichtig, Potenzial bei bestätigtem Trend wird gesehen. Einige Posts erwarten weiter steigende Kurse, andere sehen wenig Luft nach oben. Fundamentale Sicht: stabile Umsatz-/Gewinnentwicklung, Bewertung fair bis moderat. Nennwerte: Beobachtungen um 150–170 EUR; >200 EUR als mögliches Langfristziel. 14-Tage-Entwicklung: uneinheitlich, kein klares Muster.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 5
Performance 1M: -6,93 %
Performance 1M: -6,93 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 6
Performance 1M: -13,08 %
Performance 1M: -13,08 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 7
Performance 1M: -14,16 %
Performance 1M: -14,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes bis positives Sentiment. Beitrag 1: Kurs läuft wieder an; 14-Tage-Entwicklung tendenziell positiv. Fundamentale Impulse: Camlin-Übernahme stärkt Netzdigitalisierung; Auftragsbestand rund 150 Mrd, Umsatz ca. 104 Mio, 650 Mitarbeiter. Aktienrückkauf bis 1 Mrd EUR stärkt Kapitalfluss; RBC Capital Markets empfiehlt Outperform. Skepsis zur Bewertung bleibt: „SE ist zu teuer“.
Hermes International
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 8
Performance 1M: -5,69 %
Performance 1M: -5,69 %
Ferrari
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 9
Performance 1M: +3,81 %
Performance 1M: +3,81 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 10
Performance 1M: -0,36 %
Performance 1M: -0,36 %
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