Ölpreise geben Aufschläge teilweise ab - Israel und Iran stellen Angriffe ein
- Ölpreise gaben anfängliche Aufschläge teilweise ab
- Israel und Iran stellen gegenseitige Angriffe ein
- Straße von Hormus bleibt geschlossen und treibt Öl
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag anfängliche deutliche Aufschläge teilweise abgegeben. Israel und Iran haben sich bereit erklärt, die jüngsten gegenseitigen Angriffe wieder einzustellen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordsee Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 94,33 US-Dollar. Damit legte die internationale Referenzsorte um 1,33 Prozent zu.
Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Damit drohte auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern. Der Brentpreis stieg daraufhin zeitweise bis auf 98,08 Dollar.
Signale für eine Entspannung ließen die Preise unter ihre Tageshöchststände fallen. Auch Israel will nach Medienberichten die Angriffe im Konflikt mit dem Iran einstellen. Nach Ende einer Sitzung des engeren Ministerkreises um Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte demnach ein namentlich nicht genannter ranghoher israelischer Regierungsvertreter: "Auf Wunsch von (US-Präsident Donald) Trump stellen wir die Angriffe auf den Iran ein." Zuvor hatte Irans Militärführung die Angriffe auf Israel für beendet erklärt.
Eine Öffnung der seit Ende Februar faktisch geschlossenen Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. Die Schließung führte zu einem deutlichen Anstieg der Ölpreise./jsl/jha/
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Alles wieder in Ordnung.
Wenn dieser Punkt erreicht ist, verpufft die künstliche Preisdrückung an den Terminbörsen per Knopfdruck. Dann bestimmt keine Papier-Order mehr den Kurs, sondern die physische Zuteilung. Der Patient kippt viel früher, als das Aquarium denkt. Wer unhedged in der Tech-Klumpenfalle sitzt, verpennt gerade den dramatischsten physischen Rohstoff-Squeeze der modernen Geschichte. Die Sanduhr ist fast leer.
Wer den Schlussakkord am Freitagabend beobachtet hat, sah das nackte, algogesteuerte Schaulaufen im Papierteppich: Brent wurde im Tief bis auf 92.67 USD heruntergeknüppelt, um schliesslich haarscharf bei 93.09 USD das Wochenende zu begrüssen. Ein Minus von über 2 %. Die Masse im Aquarium klopft sich bereits auf die Schultern und glaubt an eine dauerhafte Entspannung.
Dabei blenden sie die elementare Physik dieses Freitags komplett aus. Was wir hier sehen, ist das rücksichtslose Erpressen von Liquidität. Im Sog der heissen US-Arbeitsmarktdaten und des dadurch explodierenden US-Dollars haben die grossen Adressen im dünnen Freitags-Volumen gnadenlos alles abverkauft, was Hebel oder Papier-Margen hatte, um über das waffenfreie Wochenende keine ungedeckten Risiken im Nahen Osten zu tragen.
Man versucht mit aller Macht, den Ölpreis optisch zu deckeln, während die Realität an den Bruchlinien ganz andere Geschichten schreibt:
- Die Strasse von Hormuz ist und bleibt eine blockierte Asymmetrie-Zone.
- Die maritime Transportversicherung (Lloyds of London) ruft astronomische Risiko-Prämien auf oder verweigert die Deckung für den Golf komplett.
- Die US-Kriegskosten fressen im Hintergrund wöchentlich Milliarden an frischen Schulden (343 Milliarden USD allein im letzten Monat).
Wer glaubt, dass dieser künstliche Dip unter die 93-USD-Marke den unerbittlichen strukturellen Winter stoppt, versteht das Zusammenspiel zwischen Geopolitik und Makro-Physik nicht. Dieses phasenweise Herunterprügeln im Papier-Handel ändert rein gar nichts an den versiegenden physischen Puffern der Realwirtschaft. Wenn der Deckel der künstlichen Dollar-Stärke erst wegfliegt, holt sich die Schwerkraft jeden einzelnen Cent zurück. Geniesst den vorübergehend günstigen Fisch am Buffet – ab Montag wird neu kalkuliert.