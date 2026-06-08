Schäden an UNESCO-Welterbestätte im Libanon nach Angriff Israels

BEIRUT (dpa-AFX) - Bei israelischen Luftangriffen auf die Küstenstadt Tyrus im Südlibanon sind nach Angaben des libanesischen Kulturministeriums direkte Schäden an einer Unesco-Welterbestätte entstanden. Ein israelischer Luftangriff vom Sonntag habe die unmittelbare Umgebung einer der archäologischen Stätten in Tyrus getroffen, teilte das Ministerium mit.

Dabei seien direkte Schäden am Eingang der Anlage und an den Verwaltungsgebäuden entstanden. Auch archäologische Elemente wie antike Säulen und Kapitelle seien beschädigt worden. Das genaue Ausmaß der Schäden könne wegen der anhaltenden Sicherheitslage noch nicht vollständig ermittelt werden. Bereits jetzt sei jedoch bestätigt, dass archäologische Strukturen der Welterbestätte betroffen seien und eine umfassende Schadensbewertung vor Ort erforderlich werde, sobald dies möglich sei.

Die antike Stadt Tyrus gehört seit 1984 zum UNESCO-Welterbe. Das Ministerium verurteilte wiederholte Angriffe auf die Stätte seit 2024 und sprach von einem Verstoß gegen internationales Völkerrecht. Es rief UNESCO und internationale Gemeinschaft zum Schutz des Kulturerbes auf./arj/DP/men



