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    Besonders beachtet!

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    Aroundtown Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 08.06.2026

    Am 08.06.2026 ist die Aroundtown Aktie, bisher, um -5,95 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Aroundtown Aktie.

    Besonders beachtet! - Aroundtown Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 08.06.2026
    Foto: Aroundtown SA

    Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Aroundtown Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Aroundtown Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,95 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,30 %, geht es heute bei der Aroundtown Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Aroundtown Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,72 % hinzunehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Aroundtown Aktie damit um -13,47 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,41 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aroundtown um -11,89 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

    Aroundtown Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,47 %
    1 Monat -10,41 %
    3 Monate -14,72 %
    1 Jahr -19,87 %
    Stand: 08.06.2026, 17:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung von Aroundtown und deren Bewertung. Im Fokus stehen hohes Leverage (40/59 mit Perpetuals), Short-Positionen britischer Hedgefonds, ARP-Unterstützung durch GCP und deren Wegfall, sowie Risiken durch Mietkappengeschehen/Verstaatlichungen. Einige sehen Kaufchance bei weiter fallendem Kurs, andere warnen vor Klumpenrisiko. Dividendenrendite wird als möglicher Stabilisator diskutiert (ca. 0,14–0,20 €); Kursziele 2,2–2,6 €.

    Zur Aroundtown Diskussion

    Informationen zur Aroundtown Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,39 Mrd.EUR € wert.

    JEFFERIES stuft Aroundtown auf 'Underperform'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 2,30 auf 2 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Beim Spezialisten für Gewerbeimmobilien sei bezüglich der in der Branche wichtigen operativen Kennziffer FFO kein …

    Release of a capital market information


    Aroundtown SA (IRSH) Aroundtown SA: Release of a capital market information 08-Jun-2026 / 14:45 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation …

    Aroundtown SA: Release of a capital market information


    EQS Post-admission Duties announcement: Aroundtown SA / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Aroundtown

    Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %. TAG Immobilienen notiert im Minus, mit -3,90 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -2,58 %. Vonovia verliert -2,40 %

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    Ob die Aroundtown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aroundtown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aroundtown

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    -66,39 %
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    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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