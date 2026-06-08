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    Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro leicht gestiegen auf 1,1543 US-Dollar
    • Angriffe Iran Israel eingestellt und Euro gestützt
    • Schwache Industrieaufträge und Ifo-Geschäftsklima
    Devisen - Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1543 US-Dollar. Das war etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1540 (Freitag: 1,1640) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8665 (0,8591) Euro.

    Ein wenig gestützt wurde der Euro durch die Einstellung der gegenseitigen Angriffe des Iran und Israels. Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Damit drohte auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern. Israel will nach Medienberichten die Angriffe einstellen. Zuvor hatte Irans Militärführung die Angriffe auf Israel für beendet erklärt. Der Dollar als Weltleitwährung wurde weniger gesucht. Die Kursausschläge hielten sich jedoch in Grenzen.

    Schwach ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten den Euro nur vorübergehend etwas. So sind die deutschen Industrieaufträge im April stärker gesunken als von Volkswirten erwartet. "Der Einbruch von Stimmungsindikatoren wie dem Ifo-Geschäftsklima lässt keine baldige Erholung erwarten", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Vielmehr dürfte die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal etwas schrumpfen. Der Nahost-Krieg fordert seinen Tribut."

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86360 (0,86433) britische Pfund, 184,60 (186,08) japanische Yen und 0,9187 (0,9175) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.325 Dollar. Das waren vier Dollar weniger als am Freitag./jsl/jha/





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