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    Immobilienmärkte

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    Warum Größe zählt

    Das deutsche Food-Retailing ist von wahren Champions geprägt – globalen Champions, die das Geschehen bestimmen.

    Starke Betreiber – starke Formate: Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel

    Über 50 Prozent des deutschen Einzelhandelsumsatzes wird vom Lebensmitteleinzelhandel erwirtschaftet. Und dieser ist von wahren Champions geprägt – globalen Champions. Wenngleich die beiden US-amerikanischen Giganten Walmart und Costco mit ihren Superstores und Shopping-clubs an der Spitze der weltgrößten Lebensmittelhändler stehen, hat Lidl & Schwarz als die Nummer drei der Welt die Verfolgung aufgenommen. Erst vor wenigen Jahren hatten die Heilbronner Tesco als größten europäischen Händler abgelöst. Ebenfalls vorne dabei ist die Aldi-Gruppe (Platz fünf), die ähnlich wie Lidl mit ihren überschaubar großen, aber agilen und preislich sehr wettbewerbsstarken Konzepten weltweit in immer mehr nationale Märkte eindringen. Auch Rewe (Platz acht) oder Edeka (Platz 13) nehmen im internationalen Vergleich eine bemerkenswerte Stellung ein, obwohl sie auf Mitteleuropa bzw. Deutschland fokussiert sind.

    Kurze Laufzeit und attraktives Rendite-Risiko-Profil

    Selbst die größten Lebensmittelhersteller kommen kaum auf Augenhöhe der größten deutschen Händler heran. Nur die drei Spitzenreiter der Industrie, Nestlé, PepsiCo und Procter & Gamble können in den alljährlichen Preisrunden ihr Gewicht einbringen – und sind doch oft genug Edeka & Co. unterlegen. Andere Global Player wie Unilever, Tyson Foods, Mars/ Wrigley, Coca-Cola, Danone oder Mondelez sowie das ganze breite Mittelfeld der lebensmittelproduzierenden Branche ist in die Abhängigkeit der großen, insbesondere deutschen Handelskonzerne geraten. Kleinere Hersteller und bäuerliche Betriebe versuchen, durch Produktinnovationen und Begehrlichkeit in der Nische ihr Auskommen zu sichern.

    Die  Gegenüberstellung macht deutlich: Im Einzelhandel sind es wenige Giganten, die das Geschehen bestimmen. In der Industrie hingegen verteilt sich das Angebot auf eine Vielzahl von Marken, die im intensiven Wettbewerb stehen.

    Größte Lebensmitteleinzelhändler vs. größte Lebensmittelproduzenten, Internationaler Vergleich, Umsatz in Mrd. USD, 2025 

    Mit nutzenorientierter Strategie dem konjunkturellen Malstrom entkommen

    Die Habona Invest mit Sitz in Frankfurt/Main ist 2009 gegründet worden und entwickelt seitdem langfristig vermietete Portfolien aus Lebensmittelmärkten für private wie institutionelle Investoren. Habona ist insofern ein „Kind der Krise“, als dass sie schon in der letzten Finanzkrise verunsicherten Investoren eine Anlagealternative mit realwirtschaftlichem Nutzen unterbreitete.

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    Manuel Jahn
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    Manuel Jahn entwickelt für die Habona, einem Anbieter alternativer Immobilieninvestments mit dem Fokus Nahversorgung und Kindergärten, zukunftsgerichtete Fondsstrategien, die auf die gesellschaftlichen Megatrends und deren Auswirkungen auf Handel und Konsum reagieren. In den letzten 20 Jahren mit Stationen bei Projektentwicklung, Finanzierung und Konsumforschung hat er europaweite Beratungsmandate im Einzelhandelssektor betreut und dabei Expertenstatus erlangt. Manuel Jahn stellt der Immobilienwirtschaft seine Erfahrung schon seit Jahren durch vielfältiges Engagement zur Verfügung, u.a. im Rat der Immobilienweisen, als Beiträger des Frühjahrsgutachtens der Immobilienwirtschaft, beratend für die HypZert sowie als Dozent in der ZIA-Akademie.
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    Verfasst von Manuel Jahn
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    Immobilienmärkte Warum Größe zählt Im Lebensmitteleinzelhandel bestimmen vier Konzerne, was wir zu welchem Preis essen und trinken.
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