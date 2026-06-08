Warum Größe zählt

Starke Betreiber – starke Formate: Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel

Über 50 Prozent des deutschen Einzelhandelsumsatzes wird vom Lebensmitteleinzelhandel erwirtschaftet. Und dieser ist von wahren Champions geprägt – globalen Champions. Wenngleich die beiden US-amerikanischen Giganten Walmart und Costco mit ihren Superstores und Shopping-clubs an der Spitze der weltgrößten Lebensmittelhändler stehen, hat Lidl & Schwarz als die Nummer drei der Welt die Verfolgung aufgenommen. Erst vor wenigen Jahren hatten die Heilbronner Tesco als größten europäischen Händler abgelöst. Ebenfalls vorne dabei ist die Aldi-Gruppe (Platz fünf), die ähnlich wie Lidl mit ihren überschaubar großen, aber agilen und preislich sehr wettbewerbsstarken Konzepten weltweit in immer mehr nationale Märkte eindringen. Auch Rewe (Platz acht) oder Edeka (Platz 13) nehmen im internationalen Vergleich eine bemerkenswerte Stellung ein, obwohl sie auf Mitteleuropa bzw. Deutschland fokussiert sind.

Kurze Laufzeit und attraktives Rendite-Risiko-Profil

Selbst die größten Lebensmittelhersteller kommen kaum auf Augenhöhe der größten deutschen Händler heran. Nur die drei Spitzenreiter der Industrie, Nestlé, PepsiCo und Procter & Gamble können in den alljährlichen Preisrunden ihr Gewicht einbringen – und sind doch oft genug Edeka & Co. unterlegen. Andere Global Player wie Unilever, Tyson Foods, Mars/ Wrigley, Coca-Cola, Danone oder Mondelez sowie das ganze breite Mittelfeld der lebensmittelproduzierenden Branche ist in die Abhängigkeit der großen, insbesondere deutschen Handelskonzerne geraten. Kleinere Hersteller und bäuerliche Betriebe versuchen, durch Produktinnovationen und Begehrlichkeit in der Nische ihr Auskommen zu sichern.

Die Gegenüberstellung macht deutlich: Im Einzelhandel sind es wenige Giganten, die das Geschehen bestimmen. In der Industrie hingegen verteilt sich das Angebot auf eine Vielzahl von Marken, die im intensiven Wettbewerb stehen.

Größte Lebensmitteleinzelhändler vs. größte Lebensmittelproduzenten, Internationaler Vergleich, Umsatz in Mrd. USD, 2025

Mit nutzenorientierter Strategie dem konjunkturellen Malstrom entkommen

Die Habona Invest mit Sitz in Frankfurt/Main ist 2009 gegründet worden und entwickelt seitdem langfristig vermietete Portfolien aus Lebensmittelmärkten für private wie institutionelle Investoren. Habona ist insofern ein „Kind der Krise“, als dass sie schon in der letzten Finanzkrise verunsicherten Investoren eine Anlagealternative mit realwirtschaftlichem Nutzen unterbreitete.