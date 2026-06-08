Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 08.06.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.331,77USD pro Feinunze und notiert damit +0,23 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 68,51USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,99 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 94,66USD und verzeichnet ein Plus von +0,68 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 91,80USD und verzeichnet ein Plus von +0,60 %.