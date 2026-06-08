Wadephul
Irans Erklärung kann richtiger Schritt sein
- Wadephul begrüßt Irans Erklärung zum Ende
- Beobachtung der Belastbarkeit der Äußerung
- Forderung an Iran Einfluss auf Hisbollah zu stärken
BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die iranische Ankündigung zu einem Ende der Angriffe auf Israel begrüßt. "Die heutige Erklärung Irans, die Angriffe seien beendet, kann ein richtiger Schritt sein. Wir werden jetzt genau beobachten, wie belastbar die Äußerung ist", sagte der CDU-Politiker bei einem Auftritt mit seiner australischen Kollegin Penny Wong in Berlin. Zugleich forderte er die Führung in Teheran auf, ihren Einfluss auf die Hisbollah-Miliz im Libanon zu verstärken, um ein Ende von deren Angriffen auf Israel zu erreichen.
"Voraussetzung für jede langfristige Befriedung ist Verhandlungsbereitschaft", fügte Wadephul hinzu. Deswegen unterstütze die Bundesregierung ausdrücklich die Bemühungen der USA um eine diplomatische Lösung. Man appelliere "an alle Beteiligten, ein Wiederaufflammen der kriegerischen Auseinandersetzung zu vermeiden".
Die iranische Militärführung hatte zuvor ihre Angriffe gegen Israel für beendet erklärt. Ein israelischer Regierungsvertreter sagte dem Nachrichtenportal "ynet" später, Israel werde die Angriffe auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump einstellen./bk/DP/men
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Alles wieder in Ordnung.
Wenn dieser Punkt erreicht ist, verpufft die künstliche Preisdrückung an den Terminbörsen per Knopfdruck. Dann bestimmt keine Papier-Order mehr den Kurs, sondern die physische Zuteilung. Der Patient kippt viel früher, als das Aquarium denkt. Wer unhedged in der Tech-Klumpenfalle sitzt, verpennt gerade den dramatischsten physischen Rohstoff-Squeeze der modernen Geschichte. Die Sanduhr ist fast leer.
Wer den Schlussakkord am Freitagabend beobachtet hat, sah das nackte, algogesteuerte Schaulaufen im Papierteppich: Brent wurde im Tief bis auf 92.67 USD heruntergeknüppelt, um schliesslich haarscharf bei 93.09 USD das Wochenende zu begrüssen. Ein Minus von über 2 %. Die Masse im Aquarium klopft sich bereits auf die Schultern und glaubt an eine dauerhafte Entspannung.
Dabei blenden sie die elementare Physik dieses Freitags komplett aus. Was wir hier sehen, ist das rücksichtslose Erpressen von Liquidität. Im Sog der heissen US-Arbeitsmarktdaten und des dadurch explodierenden US-Dollars haben die grossen Adressen im dünnen Freitags-Volumen gnadenlos alles abverkauft, was Hebel oder Papier-Margen hatte, um über das waffenfreie Wochenende keine ungedeckten Risiken im Nahen Osten zu tragen.
Man versucht mit aller Macht, den Ölpreis optisch zu deckeln, während die Realität an den Bruchlinien ganz andere Geschichten schreibt:
- Die Strasse von Hormuz ist und bleibt eine blockierte Asymmetrie-Zone.
- Die maritime Transportversicherung (Lloyds of London) ruft astronomische Risiko-Prämien auf oder verweigert die Deckung für den Golf komplett.
- Die US-Kriegskosten fressen im Hintergrund wöchentlich Milliarden an frischen Schulden (343 Milliarden USD allein im letzten Monat).
Wer glaubt, dass dieser künstliche Dip unter die 93-USD-Marke den unerbittlichen strukturellen Winter stoppt, versteht das Zusammenspiel zwischen Geopolitik und Makro-Physik nicht. Dieses phasenweise Herunterprügeln im Papier-Handel ändert rein gar nichts an den versiegenden physischen Puffern der Realwirtschaft. Wenn der Deckel der künstlichen Dollar-Stärke erst wegfliegt, holt sich die Schwerkraft jeden einzelnen Cent zurück. Geniesst den vorübergehend günstigen Fisch am Buffet – ab Montag wird neu kalkuliert.