WOCHENVORSCHAU
Termine bis 22. Juni 2026
- EZB Zinsentscheid mit Lagarde Pressekonferenz 11. Juni
- G7 Gipfel mit Handel und Sicherheitsfragen 15. Juni
- Fed Zinsentscheid und US Einzelhandelsumsatz 17. Juni
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 22. Juni
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--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung
10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung
10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung
14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung
15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung
19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 5/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26
08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/26
08:00 DEU: Lkw-Maut Fahrleistungsindex 5/26
08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2026 08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)
08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26
14:30 USA: Handelsbilanz 4/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe
EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn
LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung
09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag
09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung
10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung
10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung
10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung
10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung
11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung
11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk
14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung
15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung
15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung
19:00 USA: Target, Hauptversammlung
21:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26
03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26
14:30 USA: Realeinkommen 5/26
15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose
DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld
DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin
Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche
18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung
10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung
10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark
11:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026
17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung
19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 19:00 USA: Honeywell, Investor Day
22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26 08:00 DEU: Inlandstourismus 4/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft
DEU: Bundestag
+09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel
10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)
15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens
u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin
Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).
LUX: Treffen der Euro-Gruppe
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26
10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung
USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26
06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26
08:00 GBR: BIP 4/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
08:00 DEU: Insolvenzen 3/26
08:00 DEU: Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit: Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 DEU: Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose
12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe
LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung
11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26
14:30 USA: Empire State Bericht 6/26
15:15 USA: Industrieproduktion 5/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.
FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian
FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris
LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung
09:30 SWE: Securitas, Investor Day
10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung
10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung
10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung
14:30 NOR: Equinor, Kapitalmarkttag
14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung
15:00 DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag
17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus PRT: EDP, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26
09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/26
14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland
13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg
FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump.
LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister
LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung
10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung
11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung
11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung
12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day
17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung
19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26
11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26
16:00 USA: Lagerbestände 4/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26
20:00 USA: Fed-Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.
11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin
11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg
10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung
10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung
10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026
13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn
NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26
08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 4/26 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer
11:00 EUR: Bauproduktion 4/26
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 5/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt
09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe
13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen
09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung
10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung
11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
09:30 POL: Industrieproduktion 5/26
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.
09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel
11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln
HINWEIS
USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam
TERMINE KONJUNKTUR
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen + 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Reform - Investitionen und Anreize für den Aufschwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin
FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg
LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg
15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington
Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste
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