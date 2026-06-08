Kursverluste - Höherer Ölpreis belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag belastet durch höhere Ölpreise nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 125,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,05 Prozent.

Die Lage im Nahen Osten verschärfte sich zunächst erneut. Dies belastete die Kurse. Iran und Israel haben sich das erste Mal seit der im April zwischen Teheran und Washington vereinbarten Waffenruhe gegenseitig angegriffen. Damit drohte auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern. Im Tagesverlauf entspannte sich die Lage. Israel will nach Medienberichten die Angriffe einstellen. Zuvor hatte Irans Militärführung die Angriffe auf Israel für beendet erklärt.