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    Netanjahu bestätigt Feuerpause nach Angriffen auf Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Netanjahu bestätigt Feuerpause nach Angriffen
    • Iran stellte nach israelischen Angriffen das Feuer ein
    • Israel warnt vor harter Reaktion bei neuem Angriff
    Netanjahu bestätigt Feuerpause nach Angriffen auf Iran
    Foto: Stringer - dpa

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Feuerpause nach der jüngsten Konfrontation mit dem Iran bestätigt. Nach israelischen Angriffen im Iran habe Teheran das Feuer eingestellt, sagte Netanjahu in einer Video-Botschaft. Sollte der Iran einen Fehler begehen und Israel erneut angreifen, werde man in aller Härte reagieren, kündigte Netanjahu an. "Israel hat das volle Recht zur Selbstverteidigung und wir setzen es, wenn nötig, um."

    Der Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz seien deutlich geschwächt, doch Israels Konflikt mit ihnen sei noch nicht beendet, erklärte Netanjahu. Beide hätten in den letzten 24 Stunden versucht, Israel eine "neue Gleichung" aufzuzwingen. "Sie dachten, sie könnten von libanesischem und iranischem Gebiet auf Israel schießen und dass wir nicht reagieren." Dies sei inakzeptabel und werde nicht passieren, betonte er./le/DP/men





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