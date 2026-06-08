🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFreddie Mac AktievorwärtsNachrichten zu Freddie Mac

    US-Wirtschaft

    461 Aufrufe 461 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Hypothekenkredite so hoch wie lange nicht – Gefahr im Anzug?

    Die nicht realisierten Verluste in den Bilanzen der US-Banken stiegen im ersten Quartal 2026 an und stellten damit den ersten Anstieg gegenüber dem Vorquartal seit dem vierten Quartal 2024 dar.

    Für Sie zusammengefasst
    US-Wirtschaft - US-Hypothekenkredite so hoch wie lange nicht – Gefahr im Anzug?
    Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    Laut dem jüngsten Bericht über Institute unter der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) verzeichneten US-Banken im ersten Quartal einen Anstieg der nicht realisierten Verluste um etwas mehr als sechs Prozent.

    Die gesamten nicht realisierten Verluste stiegen gegenüber dem Vorquartal um 19,0 Milliarden US-Dollar bzw. 6,2 Prozent auf 325,1 Milliarden US-Dollar. Der Zinssatz für 30-jährige Hypotheken blieb in den ersten beiden Monaten des Quartals relativ stabil, stieg jedoch im März an, was den Wert der von den Banken gemeldeten hypothekenbesicherten Wertpapiere verringerte und die nicht realisierten Verluste erhöhte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Goldman Sachs Inc.!
    Short
    1.127,46€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 11,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    952,65€
    Basispreis
    0,89
    Ask
    × 10,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Folglich erklärt die FDIC, dass die erhöhten unrealisierten Verluste und die Schwäche bestimmter Kreditportfolios "weiterhin Gegenstand aufsichtsrechtlicher Beobachtung sind."

    Trotz des Anstiegs der unrealisierten Verluste gab die FDIC bekannt, dass die Zahl der Finanzinstitute auf der "Problembankenliste" im ersten Quartal gesunken ist.

    Es handelt sich dabei um Buchwerte. Wenn das Zinsumfeld hoch ist, oder so wie momentan, nicht mit einer Zinssenkung der Fed gerechnet werden kann, dann fallen die Marktpreise bereits ausgegebener Anleihen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Der Grund: Neue Anleihen bieten höhere Renditen und sind daher attraktiver. Probleme gibt es dann, wenn die Bank Geld braucht, dann müsste sie diese Verluste tatsächlich verbuchen, weil sie die Werte verkauft. Besonders kleine Banken können daher, auch wenn das Zinsumfeld hoch ist, unter dieser Preisspirale unter Druck geraten. 

    "Die Anzahl der Banken auf der Liste sank im ersten Quartal netto um sechs auf 54. Der Anteil der Problembanken betrug 1,3 Prozent aller Banken, was im normalen Bereich von 1 bis 2 Prozent für Zeiten ohne Krise liegt. Drei Banken wurden im ersten Quartal neu eröffnet und eine Bank ging in Konkurs", so der Bericht. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Wirtschaft US-Hypothekenkredite so hoch wie lange nicht – Gefahr im Anzug? Die nicht realisierten Verluste in den Bilanzen der US-Banken stiegen im ersten Quartal 2026 an und stellten damit den ersten Anstieg gegenüber dem Vorquartal seit dem vierten Quartal 2024 dar.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     