Der Börsen-Tag
DAX moderat, Tech explodiert: Chip-Rally treibt DAX, TecDAX & S&P 500
Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während der DAX moderat steigt, glänzen vor allem Nebenwerte und Technologietitel mit teils kräftigen Kursgewinnen.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wenn auch mit unterschiedlichen Tendenzen zwischen den Marktsegmenten. In Deutschland kann der Leitindex DAX zulegen. Er notiert derzeit bei 24.633,88 Punkten und gewinnt 0,27 Prozent. Damit setzt der deutsche Bluechip-Index seinen Aufwärtstrend moderat fort. Deutlich schwächer präsentiert sich hingegen der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steht bei 32.165,76 Punkten und verliert 0,21 Prozent. Anleger trennen sich hier per saldo von Titeln aus der zweiten Reihe. Besser läuft es für die kleineren Werte: Der SDAX steigt um 0,66 Prozent auf 18.387,73 Punkte und gehört damit zu den stärkeren Indizes am deutschen Markt. Auch Technologiewerte sind gefragt: Der TecDAX legt um 0,54 Prozent auf 4.068,48 Punkte zu und profitiert damit von der anhaltenden Stärke im Tech-Sektor. An der Wall Street dominieren ebenfalls die Pluszeichen. Der Dow Jones Industrial notiert bei 50.995,85 Punkten und gewinnt 0,23 Prozent. Noch dynamischer zeigt sich der breiter gefasste S&P 500, der um 0,64 Prozent auf 7.446,80 Punkte steigt. Damit entwickelt sich der US-Gesamtmarkt aktuell stärker als der deutsche Leitindex, während in Deutschland vor allem Nebenwerte und Technologietitel die besten Tageszuwächse verzeichnen.
DAXIm DAX stechen Infineon Technologies mit einem Plus von 5,70% sowie adidas (+2,46%) und Daimler Truck Holding (+2,31%) als Tagesgewinner hervor. Dem gegenüber stehen Chemie- und Baustofftitel mit deutlichen Abschlägen: BASF verliert 3,28%, Heidelberg Materials 2,36% und Brenntag 2,16%. Damit dominieren technologieorientierte und zyklische Gewinner das Bild, während klassische Industrie- und Chemiewerte heute spürbar unter Druck geraten sind.
MDAXIm MDAX führt AIXTRON mit einem starken Anstieg von 9,14% das Feld an, gefolgt von RTL Group (+3,65%) und Porsche AG (+3,27%). Auf der Verliererseite fallen Aroundtown (-6,77%), Lanxess (-5,56%) und CTS Eventim (-4,78%) auf. Die Spannbreite zwischen Top- und Flopwerten ist groß und signalisiert sektorale Divergenzen zwischen Halbleiter- bzw. Entertainment-Gewinnern und Immobilien- bzw. Industrieverlierern.
SDAXIm SDAX dominiert SILTRONIC AG mit einem Plus von 9,19%, gefolgt von SUESS MicroTec (+5,99%) und PVA TePla (+3,78%). Dem gegenüber stehen mutares (-3,53%), Douglas (-5,01%) und Ottobock (-5,66%) als klare Verlierer. Auch hier zeigen sich starke Kursgewinne bei Tech- und Spezialmaschinenherstellern gegen Schwäche in Handels- und Gesundheitsnahen Titeln.
TecDAXDer TecDAX wird von SILTRONIC AG (+9,19%) und AIXTRON (+9,14%) angeführt, unterstützt von SUESS MicroTec (+5,99%). Auf der anderen Seite verlieren Nagarro 2,34%, IONOS Group 2,86% und Ottobock 5,66%. Technologiewerte, insbesondere Halbleiterausrüster, zeigen deutliche Stärke, während einzelne Software- und Medizintechnikwerte nachgeben.
Dow JonesIm Dow Jones punkten Cisco Systems mit 3,39%, Apple mit 2,02% und Goldman Sachs Group mit 1,41%. Verlierer sind Sherwin-Williams (-1,55%), Travelers Companies (-1,62%) und Salesforce (-1,81%). Insgesamt überwiegen moderate Gewinne bei führenden Technologie- und Finanzwerten gegenüber leichten Rücksetzern in defensiveren bzw. spezialisierten Segmenten.
S&P 500Im S&P 500 ragen Intel (+11,69%), Micron Technology (+9,23%) und KLA Corporation (+9,06%) mit erheblichen Kursgewinnen heraus — ein klares Bild von Stärke im Halbleitersektor. Demgegenüber notieren Paramount Skydance (-3,28%), Vulcan Materials (-3,31%) und Akamai Technologies (-3,56%) als Tagesverlierer. Die Bilanz zeigt starke Outperformance von Chip- und Zulieferunternehmen gegenüber Medien-, Baustoff- und Netzwerkdienstleistern.
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