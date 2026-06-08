🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Der Börsen-Tag

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX moderat, Tech explodiert: Chip-Rally treibt DAX, TecDAX & S&P 500

    Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während der DAX moderat steigt, glänzen vor allem Nebenwerte und Technologietitel mit teils kräftigen Kursgewinnen.

    Der Börsen-Tag - DAX moderat, Tech explodiert: Chip-Rally treibt DAX, TecDAX & S&P 500
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wenn auch mit unterschiedlichen Tendenzen zwischen den Marktsegmenten. In Deutschland kann der Leitindex DAX zulegen. Er notiert derzeit bei 24.633,88 Punkten und gewinnt 0,27 Prozent. Damit setzt der deutsche Bluechip-Index seinen Aufwärtstrend moderat fort. Deutlich schwächer präsentiert sich hingegen der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steht bei 32.165,76 Punkten und verliert 0,21 Prozent. Anleger trennen sich hier per saldo von Titeln aus der zweiten Reihe. Besser läuft es für die kleineren Werte: Der SDAX steigt um 0,66 Prozent auf 18.387,73 Punkte und gehört damit zu den stärkeren Indizes am deutschen Markt. Auch Technologiewerte sind gefragt: Der TecDAX legt um 0,54 Prozent auf 4.068,48 Punkte zu und profitiert damit von der anhaltenden Stärke im Tech-Sektor. An der Wall Street dominieren ebenfalls die Pluszeichen. Der Dow Jones Industrial notiert bei 50.995,85 Punkten und gewinnt 0,23 Prozent. Noch dynamischer zeigt sich der breiter gefasste S&P 500, der um 0,64 Prozent auf 7.446,80 Punkte steigt. Damit entwickelt sich der US-Gesamtmarkt aktuell stärker als der deutsche Leitindex, während in Deutschland vor allem Nebenwerte und Technologietitel die besten Tageszuwächse verzeichnen.

    DAX

    Im DAX stechen Infineon Technologies mit einem Plus von 5,70% sowie adidas (+2,46%) und Daimler Truck Holding (+2,31%) als Tagesgewinner hervor. Dem gegenüber stehen Chemie- und Baustofftitel mit deutlichen Abschlägen: BASF verliert 3,28%, Heidelberg Materials 2,36% und Brenntag 2,16%. Damit dominieren technologieorientierte und zyklische Gewinner das Bild, während klassische Industrie- und Chemiewerte heute spürbar unter Druck geraten sind.

    MDAX

    Im MDAX führt AIXTRON mit einem starken Anstieg von 9,14% das Feld an, gefolgt von RTL Group (+3,65%) und Porsche AG (+3,27%). Auf der Verliererseite fallen Aroundtown (-6,77%), Lanxess (-5,56%) und CTS Eventim (-4,78%) auf. Die Spannbreite zwischen Top- und Flopwerten ist groß und signalisiert sektorale Divergenzen zwischen Halbleiter- bzw. Entertainment-Gewinnern und Immobilien- bzw. Industrieverlierern.

    SDAX

    Im SDAX dominiert SILTRONIC AG mit einem Plus von 9,19%, gefolgt von SUESS MicroTec (+5,99%) und PVA TePla (+3,78%). Dem gegenüber stehen mutares (-3,53%), Douglas (-5,01%) und Ottobock (-5,66%) als klare Verlierer. Auch hier zeigen sich starke Kursgewinne bei Tech- und Spezialmaschinenherstellern gegen Schwäche in Handels- und Gesundheitsnahen Titeln.

    TecDAX

    Der TecDAX wird von SILTRONIC AG (+9,19%) und AIXTRON (+9,14%) angeführt, unterstützt von SUESS MicroTec (+5,99%). Auf der anderen Seite verlieren Nagarro 2,34%, IONOS Group 2,86% und Ottobock 5,66%. Technologiewerte, insbesondere Halbleiterausrüster, zeigen deutliche Stärke, während einzelne Software- und Medizintechnikwerte nachgeben.

    Dow Jones

    Im Dow Jones punkten Cisco Systems mit 3,39%, Apple mit 2,02% und Goldman Sachs Group mit 1,41%. Verlierer sind Sherwin-Williams (-1,55%), Travelers Companies (-1,62%) und Salesforce (-1,81%). Insgesamt überwiegen moderate Gewinne bei führenden Technologie- und Finanzwerten gegenüber leichten Rücksetzern in defensiveren bzw. spezialisierten Segmenten.

    S&P 500

    Im S&P 500 ragen Intel (+11,69%), Micron Technology (+9,23%) und KLA Corporation (+9,06%) mit erheblichen Kursgewinnen heraus — ein klares Bild von Stärke im Halbleitersektor. Demgegenüber notieren Paramount Skydance (-3,28%), Vulcan Materials (-3,31%) und Akamai Technologies (-3,56%) als Tagesverlierer. Die Bilanz zeigt starke Outperformance von Chip- und Zulieferunternehmen gegenüber Medien-, Baustoff- und Netzwerkdienstleistern.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX moderat, Tech explodiert: Chip-Rally treibt DAX, TecDAX & S&P 500 Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während der DAX moderat steigt, glänzen vor allem Nebenwerte und Technologietitel mit teils kräftigen Kursgewinnen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     