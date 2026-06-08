ASML Holding Aktie mit Kurssprung +7,13 % - 08.06.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,13 % konnte die ASML Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ASML Holding Aktie. Nach einem Plus von +0,49 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.523,40€, mit einem Plus von +7,13 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ASML Holding einen Gewinn von +37,25 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +10,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +66,19 % gewonnen.

Während ASML Holding heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,82 %. Damit gehört ASML Holding heute zu den auffälligeren Werten.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,91 % 1 Monat +18,39 % 3 Monate +37,25 % 1 Jahr +131,74 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 08.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 591,23 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 08.06.2026 im E-Stoxx 50.

ASML reports transactions under its current share buyback program VELDHOVEN, the Netherlands – ASML Holding N.V. (ASML) reports the following transactions, conducted under ASML's current share buyback program. DateTotal repurchased sharesWeighted …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von ASML Holding

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,92 %. Canon notiert im Plus, mit +0,76 %. Tepco notiert im Plus, mit +6,96 %.

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Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.