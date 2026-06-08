GA-ASI gibt Investitionen in sechs niederländische Unternehmen bekannt

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 8. Juni 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) baut seine Präsenz im niederländischen Innovationsökosystem aus und tätigt im Rahmen seiner Venture-Initiative „Blue Magic Netherlands“ (BMN) neue Investitionen in sechs in den Niederlanden ansässige Technologieunternehmen.

Diese neuen Partnerschaften folgen auf die jüngste BMN-Veranstaltung in Eindhoven, ein temporeiches Forum im Stil von „Shark Tank“, bei dem niederländische Start-ups und Scale-ups bahnbrechende Technologien direkt den Entscheidungsträgern von GA-ASI vorstellten. Die jüngste Ausgabe zog mehr als 350 Teilnehmer aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Hightech des Landes an.

Aufbauend auf dem Erfolg früherer Veranstaltungen hat GA-ASI sechs niederländische Unternehmen für neue Investitionen und Kooperationen ausgewählt. GA-ASI erhöht zudem seine Investition in Emergent Swarm, das erstmals auf der BMN 2024 entdeckt wurde. Emergent Swarm arbeitet mit GA-ASI zusammen, um seine Fähigkeiten im Bereich der autonomen Steuerung und Koordination von Drohnenschwärmen weiterzuentwickeln und zur Einsatzreife zu bringen.

„Blue Magic Netherlands ist unser Fenster zum niederländischen Innovationsökosystem“, sagte Brad Lunn, Managing Director von GA-ASI. „Wir suchen nicht nur nach Ideen. Wir stellen Kapital, technische Ressourcen und Zugang zu Plattformen bereit, um diesen Unternehmen beim Wachstum zu helfen. Wir tätigen diese neuen Investitionen, weil für uns klar ist, dass die Niederlande einer der dynamischsten Technologie-Hubs in Europa sind.“

Die sechs neuen Unternehmen im Portfolio von GA-ASI sind:

OPT/NET B.V. – GA-ASI wird gemeinsam mit seiner verbundenen Gesellschaft GA-Intelligence mit OPT/NET zusammenarbeiten, um Kooperationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von KI-bezogenen Missionen zu erkunden, darunter das Management von Drohnenschwärmen und die Erkennung von „Dark Vessels“.

Vaeridion B.V. – GA-ASI wird gemeinsam mit Vaeridion die fortschrittliche Batteriepack-Technologie des Unternehmens für den Einsatz in aktuellen und zukünftigen GA-ASI-Plattformen evaluieren.