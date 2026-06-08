JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 290 auf 275 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Quartalszahlen des Rückversicherers. Seine Gewinnerwartungen reduzierten sich sowohl für dieses als auch für die kommenden Jahre leicht. 2026 liege er damit aber noch immer über der Erwartung des Unternehmens selbst./rob/niw/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 226,2EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 17:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 275,00 € , was eine Steigerung von +21,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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