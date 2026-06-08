JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 290 auf 275 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Quartalszahlen des Rückversicherers. Seine Gewinnerwartungen reduzierten sich sowohl für dieses als auch für die kommenden Jahre leicht. 2026 liege er damit aber noch immer über der Erwartung des Unternehmens selbst./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 226,2EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 17:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
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Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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