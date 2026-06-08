Secunet Security Networks: Hauptversammlung stimmt zu, Dividende von 2,58 €
Rekordergebnisse, hohe Zustimmung der Aktionäre und starke Wachstumsperspektiven: secunet stärkt seine Marktposition mit solider Dividende, neuem Kapitalrahmen und strategischen Partnerschaften.
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- Aktionäre der ordentlichen Hauptversammlung in Essen stimmten allen Verwaltungsvorschlägen mit großer Mehrheit zu; Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 wurden entlastet.
- Die Hauptversammlung beschloss eine Dividende von 2,58 Euro je dividendenberechtigter Aktie.
- Die Anteilseigner genehmigten die Schaffung eines genehmigten Kapitals, um bei Bedarf flexibel Eigenkapital für Investitionen, technologische Weiterentwicklung oder Übernahmen einzuwerben.
- secunet blickt auf ein Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2025 und erreichte die gesteckten Ziele im oberen Erwartungsbereich; positive Entwicklung setzte sich auch im ersten Quartal 2026 fort (starker Auftragseingang).
- Wachsende Nachfrage durch geopolitische Risiken, Digitalisierung, Schutz kritischer Infrastrukturen und KI bieten starke Wachstumsaussichten; strategische Partnerschaften mit HPE, NVIDIA (KI‑Lösungen) und INNOSYSTEC (Datenplattform für Polizei/Sicherheitsbehörden) sollen Marktführerschaft weiter ausbauen.
- secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen, mit über 1000 Beschäftigten, Kunden u.a. Bundesministerien und mehr als 20 DAX-Konzernen, und ist im SDAX gelistet.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung 2026, bei Secunet Security Networks ist am 08.06.2026.
Der Kurs von Secunet Security Networks lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 202,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,04 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.375,51PKT (+0,14 %).
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