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    Aktien Wien Schluss

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    ATX gibt um 1,29 Prozent nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse startet Woche mit deutlichem Minus
    • Entspannung im Nahen Osten sorgte für leichte Erholung
    • OMV fiel stark ex Dividende, AT&S führte ATX an
    Aktien Wien Schluss - ATX gibt um 1,29 Prozent nach
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat die Woche mit einem Minus begonnen. Am Montag verlor der österreichische Leitindex ATX zum Handelsschluss 1,29 Prozent auf 6.005,89 Punkte. Der ATX Prime gab um 1,23 Prozent auf 2.967,43 Zähler nach. Die europäischen Börsen zeigten sich uneinheitlich. Dabei sorgten im Verlauf Anzeichen einer Entspannung im Nahen Osten für eine leichte Erholung an den Aktienmärkten. Die Ölpreise gaben am Nachmittag anfängliche deutliche Aufschläge teilweise wieder ab.

    Im Fokus bleibt die Lage im Iran. Die iranischen Streitkräfte erklärten ihre Angriffe auf Israel für beendet. Die Islamische Republik habe zur Unterstützung des Libanons Israel eine "schmerzhafte Antwort" erteilt, hieß es am Nachmittag in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. "Vor diesem Hintergrund wird die Einstellung der Operationen der Streitkräfte bekanntgegeben." Auch Israel sagte ein Ende der Angriffe auf Ziele im Iran zu. Irans Heeresleitung warnte jedoch vor härteren Angriffen, sollte Israel seine Attacken im Libanon fortsetzen. US-Präsident Donald Trump hatte den Iran und Israel kurz vor den Mitteilungen nach neuen, massiven, gegenseitigen Angriffen aufgefordert, diese sofort einzustellen.

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    Unternehmensseitig blieb es bis zum Sitzungsschluss ruhig. Die Aktien von OMV verloren 6,94 Prozent, allerdings wurden diese ex Dividende gehandelt. 3,14 Prozent büßten Voestalpine ein. Wienerberger gaben um fast drei Prozent nach. CA Immo ließen um 2,2 Prozent nach.

    Deutlich zulegen konnten nach anfänglichen Rücksetzern die Aktien von AT&S , die mit einem Plus von 4,2 Prozent an der ATX-Spitze thronten. Positiv schlossen auch die Bauwerte von Porr (1,04 Prozent) und Palfinger (0,3 Prozent). Von den schwergewichteten Bankwerten gewannen nur Bawag (0,66 Prozent). Erste Bank verloren hingegen 1,66 Prozent, RBI 1,54 Prozent.

    Im Martksegment Prime Market ging es für die Polytec-Aktien um 2,04 Prozent nach unten, allerdings wurden auch diese ex Dividende gehandelt. Austriacard und RHI Magnesita gaben 2,73 beziehungsweise 2,42 Prozent nach. Die Werte des Leuchtenherstellers Zumtobel und des Immobilienentwicklers UBM lagen jeweils rund 1,2 Prozent im Plus./rst/ste/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,25 % und einem Kurs von 138,4 auf Tradegate (08. Juni 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um -13,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bezifferte sich zuletzt auf 5,38 Mrd..




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