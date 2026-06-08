Ottobock Aktie weiter auf Talfahrt - -5,32 % - 08.06.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Ottobock Aktionäre einen Verlust von -6,81 % hinnehmen.

Die Ottobock Aktie ist bisher um -5,32 % auf 51,60€ gefallen. Das sind -2,90 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,28 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Ottobock -18,00 % verloren.

Während Ottobock deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,10 %. Damit gehört Ottobock heute zu den auffälligeren Werten.

Ottobock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,75 % 1 Monat -18,28 % 3 Monate -6,81 % 1 Jahr -22,10 %

Informationen zur Ottobock Aktie

Stand: 08.06.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,31 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während der DAX moderat steigt, glänzen vor allem Nebenwerte und Technologietitel mit teils kräftigen Kursgewinnen.

Top- und Flop-Aktien am 08.06.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Smith & Nephew, Stryker und Co.

Smith & Nephew, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,75 %. Stryker notiert im Minus, mit -1,51 %. Zimmer Biomet Holdings notiert im Minus, mit -0,37 %.

Ottobock Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.