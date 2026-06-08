ROUNDUP
US-Militär greift Tanker mit Ziel iranischer Hafen an
- US-Militär beschoss Tanker im Golf von Oman
- MT Marivex fing Feuer, 24 Inder an Bord gerettet
- Straße von Hormus blockiert, sieben Schiffe lahm
TAMPA/NEU-DELHI (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen Tanker im Golf von Oman angegriffen, der einen iranischen Hafen ansteuern wollte. Der unbeladene Öltanker habe gegen die US-Blockade von iranischen Häfen verstoßen, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Man habe den Maschinen- und Steuerraum des unter der Flagge Palaus fahrenden Schiffes beschossen, nachdem die Besatzung Anweisungen nicht befolgt habe. Das Schiff sei manövrierunfähig.
Das indische Ministerium für Schifffahrt hatte zuvor mitgeteilt, dass ein Öltanker mit 24 indischen Seeleuten an Bord in Brand geraten sei. Es habe Berichte über ein Feuer auf der "MT Marivex" gegeben. Nach vorliegenden Informationen seien alle indischen Besatzungsmitglieder in Sicherheit.
Unweit davon befindet sich die für den weltweiten Handel wichtige Straße von Hormus, die derzeit de facto durch den Iran blockiert wird. Die USA haben im Iran-Krieg deshalb ihrerseits eine Blockade von iranischen Häfen verhängt. Seit Beginn am 13. April waren laut Centcom sieben Schiffe manövrierunfähig gemacht worden./rin/DP/men
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Alles wieder in Ordnung.
Wenn dieser Punkt erreicht ist, verpufft die künstliche Preisdrückung an den Terminbörsen per Knopfdruck. Dann bestimmt keine Papier-Order mehr den Kurs, sondern die physische Zuteilung. Der Patient kippt viel früher, als das Aquarium denkt. Wer unhedged in der Tech-Klumpenfalle sitzt, verpennt gerade den dramatischsten physischen Rohstoff-Squeeze der modernen Geschichte. Die Sanduhr ist fast leer.
Wer den Schlussakkord am Freitagabend beobachtet hat, sah das nackte, algogesteuerte Schaulaufen im Papierteppich: Brent wurde im Tief bis auf 92.67 USD heruntergeknüppelt, um schliesslich haarscharf bei 93.09 USD das Wochenende zu begrüssen. Ein Minus von über 2 %. Die Masse im Aquarium klopft sich bereits auf die Schultern und glaubt an eine dauerhafte Entspannung.
Dabei blenden sie die elementare Physik dieses Freitags komplett aus. Was wir hier sehen, ist das rücksichtslose Erpressen von Liquidität. Im Sog der heissen US-Arbeitsmarktdaten und des dadurch explodierenden US-Dollars haben die grossen Adressen im dünnen Freitags-Volumen gnadenlos alles abverkauft, was Hebel oder Papier-Margen hatte, um über das waffenfreie Wochenende keine ungedeckten Risiken im Nahen Osten zu tragen.
Man versucht mit aller Macht, den Ölpreis optisch zu deckeln, während die Realität an den Bruchlinien ganz andere Geschichten schreibt:
- Die Strasse von Hormuz ist und bleibt eine blockierte Asymmetrie-Zone.
- Die maritime Transportversicherung (Lloyds of London) ruft astronomische Risiko-Prämien auf oder verweigert die Deckung für den Golf komplett.
- Die US-Kriegskosten fressen im Hintergrund wöchentlich Milliarden an frischen Schulden (343 Milliarden USD allein im letzten Monat).
Wer glaubt, dass dieser künstliche Dip unter die 93-USD-Marke den unerbittlichen strukturellen Winter stoppt, versteht das Zusammenspiel zwischen Geopolitik und Makro-Physik nicht. Dieses phasenweise Herunterprügeln im Papier-Handel ändert rein gar nichts an den versiegenden physischen Puffern der Realwirtschaft. Wenn der Deckel der künstlichen Dollar-Stärke erst wegfliegt, holt sich die Schwerkraft jeden einzelnen Cent zurück. Geniesst den vorübergehend günstigen Fisch am Buffet – ab Montag wird neu kalkuliert.