Sirma Group Holding übernimmt rumänisches IT-Unternehmen DynamiXRM
Mit der Übernahme von DynamiXRM steigt Sirma Group Holding in das Microsoft-Dynamics-365-CRM-Ökosystem ein und legt den Grundstein für eine skalierbare Wachstumsplattform.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Sirma Group Holding übernimmt das rumänische IT-Unternehmen DynamiXRM SRL, um in das Microsoft Dynamics 365 CRM-Ökosystem einzusteigen.
- DynamiXRM wurde 2015 in Bukarest gegründet, hat eine Niederlassung in Constanta und beschäftigt 5 Mitarbeiter.
- Das Unternehmen erzielte 2025 einen Umsatz von 1,73 Mio. RON (338.000 Euro) mit einem EBITDA von 451.470 RON (89.000 Euro) und einer Marge von 26,1 %.
- Hauptmärkte sind Rumänien, Moldawien, Belgien und das Vereinigte Königreich.
- Die Übernahme soll eine skalierbare Wachstumsplattform schaffen, die wiederkehrende CRM-Dienstleistungen, Unternehmenskunden und Cross-Selling-Möglichkeiten mit Roweb's .NET-Kompetenzen verbindet.
- Die operative Integration und rechtliche Fusion sollen noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden, die Leitung übernimmt ein Team aus Roweb und DynamiXRM.
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