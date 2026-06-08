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    Marktgeflüster

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    Ölpreis, Nasdaq: Der Markt ist einfach nur noch irre!

    Das begann mit Nvidia-Chef Huang, der den Abverkauf als Kaufgelegenheit bezeichnete - kein Wunder, ist er doch mit seiner Firma der Haupt-Profiteur der KI-Investitions-Blase!

    Verrückter Tag sowohl beim Ölpreis als auch beim Nasdaq: nach den Turbulenzen vom Freitag sind es Verbalinterventionen, die die Märkte heute bestimmen! Das begann mit Nvidia-Chef Huang, der den Abverkauf als Kaufgelegenheit bezeichnete - kein Wunder, ist er doch mit seiner Firma der Haupt-Profiteur der KI-Investitions-Blase! Dann Tweets von Trump nach der Eskalation zwischen Israel und Iran, die den zuvor stark gestiegenen Ölpreis drückten - aber das Problem bleibt weiter ungelöst: die Straße von Hormus (und jetzt auch der Eingang zum Roten Meer durch die Huthis?) bleibt geschlossen. Wie lange können Worte noch über Fakten und Physik siegen an den Märkten?

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Ölpreis, Nasdaq: Der Markt ist einfach nur noch irre! Verrückter Tag sowohl beim Ölpreis als auch beim Nasdaq: nach den Turbulenzen vom Freitag sind es Verbalinterventionen, die die Märkte heute bestimmen!
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