Verrückter Tag sowohl beim Ölpreis als auch beim Nasdaq: nach den Turbulenzen vom Freitag sind es Verbalinterventionen, die die Märkte heute bestimmen! Das begann mit Nvidia-Chef Huang, der den Abverkauf als Kaufgelegenheit bezeichnete - kein Wunder, ist er doch mit seiner Firma der Haupt-Profiteur der KI-Investitions-Blase! Dann Tweets von Trump nach der Eskalation zwischen Israel und Iran, die den zuvor stark gestiegenen Ölpreis drückten - aber das Problem bleibt weiter ungelöst: die Straße von Hormus (und jetzt auch der Eingang zum Roten Meer durch die Huthis?) bleibt geschlossen. Wie lange können Worte noch über Fakten und Physik siegen an den Märkten?

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Das Video "Ölpreis, Nasdaq: Der Markt ist einfach nur noch irre!" sehen Sie hier..