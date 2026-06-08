Börsen Update USA - 08.06. - US Tech 100 stark +1,88 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 50.838,80 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Cisco Systems +2,91 %, NVIDIA +1,76 %, Chevron Corporation +1,14 %, Goldman Sachs Group +0,99 %, 3M +0,92 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -1,98 %, Travelers Companies -1,86 %, Merck & Co -1,71 %, Salesforce -1,55 %, Microsoft -1,43 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.518,38 PKT und steigt um +1,88 %.

Top-Werte: Intel +14,65 %, KLA Corporation +10,69 %, Micron Technology +10,05 %, Applied Materials +10,01 %, Lam Research +8,74 %

Flop-Werte: Alnylam Pharmaceuticals -5,47 %, Regeneron Pharmaceuticals -4,30 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,39 %, Axon Enterprise -3,15 %, Thomson Reuters -2,85 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 7.423,70 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Intel +14,65 %, KLA Corporation +10,69 %, Micron Technology +10,05 %, Applied Materials +10,01 %, Lam Research +8,74 %

Flop-Werte: CIENA -4,83 %, The Hershey -4,46 %, Te Connectivity -4,34 %, Regeneron Pharmaceuticals -4,30 %, HCA Healthcare -4,21 %