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    Besonders beachtet!

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    Alnylam Pharmaceuticals Aktie verliert deutlich an Wert - -5,47 % - 08.06.2026

    Am 08.06.2026 ist die Alnylam Pharmaceuticals Aktie, bisher, um -5,47 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Alnylam Pharmaceuticals Aktie.

    Besonders beachtet! - Alnylam Pharmaceuticals Aktie verliert deutlich an Wert - -5,47 % - 08.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Alnylam Pharmaceuticals ist ein Biotech-Unternehmen, das auf RNAi-Therapien zur Gen-Silencing-Behandlung seltener Erkrankungen fokussiert ist. Hauptprodukte: Onpattro, Givlaari, Oxlumo, Amvuttra. Starke Position im Nischenmarkt für seltene genetische Lebererkrankungen. Wichtige Konkurrenten: Ionis, Moderna, Sarepta. USP: führende RNAi-Plattform, breite Pipeline, starke Partnerschaften (u.a. mit Sanofi, Regeneron).

    Alnylam Pharmaceuticals Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.06.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Alnylam Pharmaceuticals Aktie. Mit einer Performance von -5,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,87 %, geht es heute bei der Alnylam Pharmaceuticals Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Alnylam Pharmaceuticals Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -3,36 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alnylam Pharmaceuticals Aktie damit um +1,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,14 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Alnylam Pharmaceuticals -22,24 % verloren.

    Während Alnylam Pharmaceuticals deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,88 %.

    Alnylam Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,45 %
    1 Monat +4,14 %
    3 Monate -3,36 %
    1 Jahr -0,40 %
    Stand: 08.06.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie

    Es gibt 134 Mio. Alnylam Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,70 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 08.06. - US Tech 100 stark +1,18 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,32 %.

    Alnylam Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alnylam Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alnylam Pharmaceuticals

    -4,07 %
    +1,53 %
    +5,87 %
    -3,95 %
    +0,04 %
    +50,28 %
    +113,27 %
    +4.037,70 %
    ISIN:US02043Q1076WKN:A0CBCK
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