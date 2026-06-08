The Hershey Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 08.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die The Hershey Aktie. Mit einer Performance von -4,79 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

The Hershey Company ist ein führender US-Süßwarenhersteller mit Fokus auf Schokolade, Snacks und Backzutaten (u.a. Hershey’s, Reese’s, Kit Kat* USA). Starke Position im nordamerikanischen Schokoladenmarkt, Ausbau von Snacks und Better-for-you-Produkten. Wichtige Konkurrenten: Mars, Mondelez, Nestlé. USPs: starke Marken, hohe Marktanteile in den USA, vertikale Integration und dichte Vertriebskanäle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei The Hershey abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -21,37 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,23 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von The Hershey einen Rückgang von -0,79 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

The Hershey Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,50 % 1 Monat -5,23 % 3 Monate -21,37 % 1 Jahr +13,92 %

Informationen zur The Hershey Aktie

Stand: 08.06.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 148 Mio. The Hershey Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,63 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von General Mills, Nestle und Co.

General Mills, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. Nestle notiert im Minus, mit -0,23 %.

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Ob die The Hershey Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Hershey Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.