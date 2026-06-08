Devisen
Euro stabilisiert sich nach Zweimonatstief
- Euro stabilisiert sich nach jüngstem Kursrutsch
- Wechselkurs zuletzt 1,1539 USD, EZB-Referenz 1,1540
- Einstellung der Angriffe Iran und Israel stützte Kurs
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich nach seinem jüngsten Kursrutsch etwas stabilisiert. Am Montag kostete die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel zuletzt 1,1539 US-Dollar - das Tagestief bei 1,1500 US-Dollar hatte den niedrigsten Stand seit gut zwei Monaten bedeutet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1540 (Freitag: 1,1640) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8665 (0,8591) Euro.
Als Kursstütze erwies sich die Einstellung der gegenseitigen Angriffe des Iran und Israels, nachdem beide Seiten einander erstmals seit Inkrafttreten einer Waffenruhe im April wieder attackiert hatten. Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten den Euro nur vorübergehend etwas. So waren die deutschen Industrieaufträge im April stärker gesunken als von Volkswirten erwartet./gl/men
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???