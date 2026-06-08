Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Intel
Tagesperformance: +13,66 %
Tagesperformance: +13,66 %
Platz 1
Performance 1M: -8,64 %
Performance 1M: -8,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Intel-Sentiment: Fundamentaldaten und Foundry-Ausbau (3/18A), AI-Innovationen und Berichte über potenzielle Apple-Deals stützen die Bewertung; Kursziel um 100 USD wird genannt. Gegenpole warnen vor Abwärtsrisiken. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wurde nicht genannt; Trend bleibt unschlüssig.
KLA Corporation
Tagesperformance: +9,89 %
Tagesperformance: +9,89 %
Platz 2
Performance 1M: +9,73 %
Performance 1M: +9,73 %
Applied Materials
Tagesperformance: +9,10 %
Tagesperformance: +9,10 %
Platz 3
Performance 1M: +12,66 %
Performance 1M: +12,66 %
Micron Technology
Tagesperformance: +7,98 %
Tagesperformance: +7,98 %
Platz 4
Performance 1M: +36,77 %
Performance 1M: +36,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment aktuell gemischt: Kurzfristig starke Volatilität und Abwärtsdruck, mit Spekulation auf Rebound oder Bodenbildung. Fundamentale Perspektive: Nachfrage nach Speicherplatz bleibt hoch; Diskussion um KGV (um 17) vs. niedrigere Werte. Kursrange der letzten Tage ca. 752,10 bis 835,50 EUR; aktueller Stand ca. 741,60 EUR. Langfristiges Potenzial bleibt umstritten; einige sehen weitere Kursverluste, andere eine Erholung.
Lam Research
Tagesperformance: +7,22 %
Tagesperformance: +7,22 %
Platz 5
Performance 1M: +9,84 %
Performance 1M: +9,84 %
Dexcom
Tagesperformance: +6,32 %
Tagesperformance: +6,32 %
Platz 6
Performance 1M: +31,21 %
Performance 1M: +31,21 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +6,15 %
Tagesperformance: +6,15 %
Platz 7
Performance 1M: +11,05 %
Performance 1M: +11,05 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +5,99 %
Tagesperformance: +5,99 %
Platz 8
Performance 1M: -6,23 %
Performance 1M: -6,23 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +5,95 %
Tagesperformance: +5,95 %
Platz 9
Performance 1M: -29,24 %
Performance 1M: -29,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
wallstreetonline-Forum: Das Anleger-Sentiment zu MicroStrategy bleibt gemischt. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs grob zwischen 110 und 125 USD; MSTR notierte zuletzt um 114–120, mit Zwischentiefen um 110. BTC über 60k gilt als Schlüssel-Katalysator. Einige Beiträge diskutieren BTC-Verkäufe bzw. Aktienrückkäufe je nach Kurs, andere setzen auf NAV-Discount und langfristiges Upside. Gesamtstimmung volatil, datengetrieben.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,29 %
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 10
Performance 1M: -4,52 %
Performance 1M: -4,52 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +5,01 %
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 11
Performance 1M: +7,50 %
Performance 1M: +7,50 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,87 %
Tagesperformance: +4,87 %
Platz 12
Performance 1M: +16,66 %
Performance 1M: +16,66 %
Tesla
Tagesperformance: +4,75 %
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 13
Performance 1M: -3,26 %
Performance 1M: -3,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Tesla-Sentiment. Fundamentale Signale: Chinas Mai-Verkäufe 47.281 Einheiten (+22,53% YoY) und Exportanstieg (+67,73%) sprechen für Nachfrage. Technisch/Index-Einfluss: Nasdaq-100 wirkt abwechselnd hoch oder runter. Skepsis bleibt bei Produkt-Pipeline (Robotaxi/Optimus) und SpaceX-IPO-Themen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht mit konkreter Zahl benannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.
Marvell Technology
Tagesperformance: +4,68 %
Tagesperformance: +4,68 %
Platz 14
Performance 1M: +75,57 %
Performance 1M: +75,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Marvell Technology ist gemischt. Einige berichten Gewinne und bleiben investiert, andere sind komplett raus und setzen auf Geldmarktfonds. Positiv wirken AI-Hype, CNBC-Impuls und Barclays-Upgrade; nachbörsliche Stärke wird diskutiert. Kursziele reichen grob von 275$ bis über 400$, mit Erwähnungen eines Einstiegs um 300$. Die 14-Tage-Entwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
Microchip Technology
Tagesperformance: +4,58 %
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 15
Performance 1M: -12,07 %
Performance 1M: -12,07 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -4,37 %
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 16
Performance 1M: +4,14 %
Performance 1M: +4,14 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,84 %
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 17
Performance 1M: -8,63 %
Performance 1M: -8,63 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 18
Performance 1M: +13,15 %
Performance 1M: +13,15 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +3,41 %
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 19
Performance 1M: -0,07 %
Performance 1M: -0,07 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +3,29 %
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 20
Performance 1M: -3,15 %
Performance 1M: -3,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte, überwiegend vorsichtige Stimmung zu Kraft Heinz. Turnaround-Story, neuer CEO und Innovationen sowie Nähe zur Ex-Dividende werden genannt. Kauf bei ca. 19,70–20 EUR; CNBC-Berichte thematisieren Risiko. Die konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht beziffert; Kursnähe um 20 EUR wird betont. Fundamentale Daten bleiben unsicher.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
Arm Holdings
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 21
Performance 1M: +59,02 %
Performance 1M: +59,02 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 22
Performance 1M: -6,03 %
Performance 1M: -6,03 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 23
Performance 1M: -15,49 %
Performance 1M: -15,49 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 24
Performance 1M: +5,55 %
Performance 1M: +5,55 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 25
Performance 1M: +16,27 %
Performance 1M: +16,27 %
Cintas
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 26
Performance 1M: +6,02 %
Performance 1M: +6,02 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 27
Performance 1M: -7,43 %
Performance 1M: -7,43 %
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