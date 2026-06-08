Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 08.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Intel
Tagesperformance: +13,89 %
Tagesperformance: +13,89 %
Platz 1
Performance 1M: -8,64 %
Performance 1M: -8,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Intel-Sentiment: Fundamentaldaten und Foundry-Ausbau (3/18A), AI-Innovationen und Berichte über potenzielle Apple-Deals stützen die Bewertung; Kursziel um 100 USD wird genannt. Gegenpole warnen vor Abwärtsrisiken. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wurde nicht genannt; Trend bleibt unschlüssig.
KLA Corporation
Tagesperformance: +10,14 %
Tagesperformance: +10,14 %
Platz 2
Performance 1M: +9,73 %
Performance 1M: +9,73 %
Applied Materials
Tagesperformance: +9,49 %
Tagesperformance: +9,49 %
Platz 3
Performance 1M: +12,66 %
Performance 1M: +12,66 %
Micron Technology
Tagesperformance: +8,15 %
Tagesperformance: +8,15 %
Platz 4
Performance 1M: +36,77 %
Performance 1M: +36,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment aktuell gemischt: Kurzfristig starke Volatilität und Abwärtsdruck, mit Spekulation auf Rebound oder Bodenbildung. Fundamentale Perspektive: Nachfrage nach Speicherplatz bleibt hoch; Diskussion um KGV (um 17) vs. niedrigere Werte. Kursrange der letzten Tage ca. 752,10 bis 835,50 EUR; aktueller Stand ca. 741,60 EUR. Langfristiges Potenzial bleibt umstritten; einige sehen weitere Kursverluste, andere eine Erholung.
Lam Research
Tagesperformance: +7,48 %
Tagesperformance: +7,48 %
Platz 5
Performance 1M: +9,84 %
Performance 1M: +9,84 %
Coinbase
Tagesperformance: +6,28 %
Tagesperformance: +6,28 %
Platz 6
Performance 1M: -14,17 %
Performance 1M: -14,17 %
Corning
Tagesperformance: +6,20 %
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 7
Performance 1M: -3,10 %
Performance 1M: -3,10 %
Coherent
Tagesperformance: +6,20 %
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 8
Performance 1M: +20,56 %
Performance 1M: +20,56 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +6,15 %
Tagesperformance: +6,15 %
Platz 9
Performance 1M: +2,81 %
Performance 1M: +2,81 %
Dexcom
Tagesperformance: +6,00 %
Tagesperformance: +6,00 %
Platz 10
Performance 1M: +31,21 %
Performance 1M: +31,21 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +5,99 %
Tagesperformance: +5,99 %
Platz 11
Performance 1M: -6,23 %
Performance 1M: -6,23 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,80 %
Tagesperformance: +5,80 %
Platz 12
Performance 1M: +20,04 %
Performance 1M: +20,04 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +5,51 %
Tagesperformance: +5,51 %
Platz 13
Performance 1M: +25,62 %
Performance 1M: +25,62 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,48 %
Tagesperformance: +5,48 %
Platz 14
Performance 1M: -4,52 %
Performance 1M: -4,52 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,16 %
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 15
Performance 1M: +16,66 %
Performance 1M: +16,66 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +5,12 %
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 16
Performance 1M: +7,50 %
Performance 1M: +7,50 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +4,93 %
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 17
Performance 1M: +3,28 %
Performance 1M: +3,28 %
Tesla
Tagesperformance: +4,85 %
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 18
Performance 1M: -3,26 %
Performance 1M: -3,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Tesla-Sentiment. Fundamentale Signale: Chinas Mai-Verkäufe 47.281 Einheiten (+22,53% YoY) und Exportanstieg (+67,73%) sprechen für Nachfrage. Technisch/Index-Einfluss: Nasdaq-100 wirkt abwechselnd hoch oder runter. Skepsis bleibt bei Produkt-Pipeline (Robotaxi/Optimus) und SpaceX-IPO-Themen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht mit konkreter Zahl benannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.
Microchip Technology
Tagesperformance: +4,73 %
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 19
Performance 1M: -12,07 %
Performance 1M: -12,07 %
The Hershey
Tagesperformance: -4,67 %
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 20
Performance 1M: -5,23 %
Performance 1M: -5,23 %
CIENA
Tagesperformance: -4,64 %
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 21
Performance 1M: -14,08 %
Performance 1M: -14,08 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -4,64 %
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 22
Performance 1M: -9,93 %
Performance 1M: -9,93 %
Centene
Tagesperformance: +4,62 %
Tagesperformance: +4,62 %
Platz 23
Performance 1M: +21,62 %
Performance 1M: +21,62 %
Eversource Energy
Tagesperformance: -4,08 %
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 24
Performance 1M: +9,17 %
Performance 1M: +9,17 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: -4,04 %
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 25
Performance 1M: +7,58 %
Performance 1M: +7,58 %
Albemarle
Tagesperformance: -3,95 %
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 26
Performance 1M: -23,71 %
Performance 1M: -23,71 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 27
Performance 1M: +16,44 %
Performance 1M: +16,44 %
SBA Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 28
Performance 1M: -2,68 %
Performance 1M: -2,68 %
Ventas
Tagesperformance: -3,81 %
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 29
Performance 1M: -3,70 %
Performance 1M: -3,70 %
Federal Realty Investment Trust Registered of Benef Interest
Tagesperformance: -3,74 %
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 30
Performance 1M: +4,57 %
Performance 1M: +4,57 %
Welltower
Tagesperformance: -3,61 %
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 31
Performance 1M: -1,65 %
Performance 1M: -1,65 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 32
Performance 1M: -8,63 %
Performance 1M: -8,63 %
Vulcan Materials (Holding Co)
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 33
Performance 1M: -1,05 %
Performance 1M: -1,05 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 34
Performance 1M: +1,69 %
Performance 1M: +1,69 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: -3,47 %
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 35
Performance 1M: -11,96 %
Performance 1M: -11,96 %
Fiserv
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 36
Performance 1M: -3,54 %
Performance 1M: -3,54 %
Martin Marietta Materials
Tagesperformance: -3,43 %
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 37
Performance 1M: -2,15 %
Performance 1M: -2,15 %
SOLVENTUM
Tagesperformance: -3,41 %
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 38
Performance 1M: +15,08 %
Performance 1M: +15,08 %
Verisign
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 39
Performance 1M: +8,46 %
Performance 1M: +8,46 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -3,31 %
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 40
Performance 1M: -6,20 %
Performance 1M: -6,20 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte