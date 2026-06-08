Compagnie de Saint-Gobain Aktie fällt auf 74,19€ - 08.06.2026

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie notiert aktuell bei 74,19€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,49 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,68 € entspricht. Der Kursrückgang der Compagnie de Saint-Gobain Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,49 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Saint-Gobain ist ein globaler Baustoffkonzern (Isolierung, Glas, Trockenbau, Mörtel, Baustoffhandel). Fokus: energieeffizientes, nachhaltiges Bauen und Renovieren. Starke Position in Europa, wachsende Präsenz in Nordamerika und Emerging Markets. Wichtige Wettbewerber: Knauf, Rockwool, CRH, Holcim, Kingspan. USP: breite Wertschöpfungskette, starke Marken, F&E-Power bei Hochleistungs- und Dämmstoffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Compagnie de Saint-Gobain mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -0,61 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Compagnie de Saint-Gobain Aktie damit um -7,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,10 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,71 % geändert.

Compagnie de Saint-Gobain Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,07 % 1 Monat -6,93 % 3 Monate -0,61 % 1 Jahr -27,21 %

Informationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Stand: 08.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 495 Mio. Compagnie de Saint-Gobain Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,68 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 08.06.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

DELRAY BEACH, Fla., June 8, 2026 /PRNewswire/ - According to MarketsandMarkets, "Liquid-applied Membrane Market by Type (Bituminous, Elastomeric, Cementitious), Application (Roofing, Walls, Roadways), Usage (New Construction, Refurbishment), End-use …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von CRH, Heidelberg Materials und Co.

CRH, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,38 %. Heidelberg Materials notiert im Minus, mit -1,83 %. Holcim notiert im Minus, mit -1,47 %. Sika verliert -0,14 %

Compagnie de Saint-Gobain Aktie jetzt kaufen?

Ob die Compagnie de Saint-Gobain Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.