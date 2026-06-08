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    AKTIE IM FOKUS

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    Apple nur kurz auf Rekord - KI-Präsentation überzeugt nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien kurz auf Rekordhoch 317,40 USD dann Verlust
    • Neue Apple Intelligence mit Google-Technologie und Siri
    • Wedbush sieht großes Potenzial, andere eher skeptisch
    AKTIE IM FOKUS - Apple nur kurz auf Rekord - KI-Präsentation überzeugt nicht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Freude über die vorgestellte neue Generation der KI-Plattform von Apple war am Montag von kurzer Dauer. Nach einem Kurssprung von bis zu 3,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 317,40 US-Dollar rutschten die Aktien schnell wieder ab - kurz vor Handelsende verloren sie 1,8 Prozent.

    Der Technologieriese stellte auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC das auf Google -Technologie basierende neue Apple-Intelligence-System vor, das einen überarbeiteten digitalen Assistenten Siri beinhaltet. Softwarechef Craig Federighi postulierte eine wesentliche Verbesserung gegenüber der aktuellen Unternehmenssoftware. Dennoch ähneln viele der neuen Funktionen Fähigkeiten, die Apple bereits früher vorgestellt hatte. Zudem wird die neue Siri den Verbrauchern diesen Herbst als Beta-Test zur Verfügung gestellt, was darauf hindeutet, dass die Technologie noch nicht vollständig bereit für Alltagsnutzer ist. Sie wird zudem weder in China noch zunächst in Europa verfügbar sein.

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    Unter Experten stieß die Unternehmenspräsentation auf ein uneinheitliches Echo. Nach Jahren voller Versprechungen habe Apple-Chef endlich eine KI-Strategie vorgestellt, die das wahre Monetarisierungspotenzial von Künstlicher Intelligenz erschließen werde, heißt es in einer ersten Einschätzung des Finanzdienstleisters Wedbush. Dieses Potenzial, das der Kurs noch nicht widerspiegele, könnte den Wert der Aktie um 75 bis 100 Dollar steigern. Wedbush spricht derzeit eine "Outperform"-Empfehlung mit einem Kursziel von 400 Dollar aus.

    Bei IDC, einem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Informationstechnologie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik, fiel das Urteil ebenfalls freundlich aus. "Wenn die neue Siri so funktioniert wie gezeigt, könnte Apple Intelligence zu einem der wichtigsten Upgrades des Apple-Ökosystems werden, seit sich der App Store zu einer Dienstleistungsplattform entwickelt hat", lobten dessen Experten.

    Verhaltener klang indes die Einschätzung auf der Website Vital Knowledge. Für alle, die gehofft hätten, von der aktualisierten Apple Intelligence begeistert zu werden, sei die Präsentation eine Enttäuschung gewesen, hieß es dort. "Apple kann aber weiterhin erfolgreich sein, auch wenn es kein Pionierunternehmen im Bereich der KI ist."/gl/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 261,7 auf Lang & Schwarz (08. Juni 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -2,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 302,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von +7,39 %/+30,41 % bedeutet.




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