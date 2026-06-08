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    Aktien New York Schluss

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    Nasdaq erholt sich - Dow schwächelt weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq 100 steigt 1,58 Prozent auf 29.414,26 Punkte
    • S&P 500 gewinnt 0,30 Prozent auf 7.405,73 Punkte
    • Dow Jones verliert 0,16 Prozent auf 50.786,01 Punkte
    Aktien New York Schluss - Nasdaq erholt sich - Dow schwächelt weiter
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Tech-Verkaufswelle haben Aktienanleger in New York hier am Montag wieder zugegriffen. Auch die weiter prekäre Lage im Nahen Osten und steigende Ölpreise schreckten sie zu Wochenbeginn nicht.

    Zum Börsenschluss notierte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 1,58 Prozent höher bei 29.414,26 Punkten. Er hatte am Freitag mit einem Minus von fast 5 Prozent besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen gelitten - befeuert zusätzlich durch einen soliden Arbeitsmarktbericht, der die Spekulationen bestärkte, dass die US-Notenbank demnächst ihren Leitzins erhöhen wird.

    Für den marktbreiten S&P 500 , der am Freitag ebenfalls unter Druck geraten war, ging es am ersten Handelstag der neuen Woche um 0,30 Prozent auf 7.405,73 Punkte hoch. Dagegen stand beim zunächst stabilisierten Dow Jones Industrial ein Minus von 0,16 Prozent auf 50.786,01 Punkte zu Buche./gl/men





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