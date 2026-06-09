Eskalation im Iran! Rüstung und Energie im Fokus: Hensoldt, Nordex, A.H.T. Syngas Zwischen dem Iran und Israel eskaliert es wieder. Der Ölpreis zieht entsprechend an. Daher schauen wir uns heute Rüstungs- und Energieaktien an. Die Aktie von A.H.T. Syngas scheint endlich anzuspringen. Das Unternehmen ist auf die Energiegewinnung …



