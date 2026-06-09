Almonty Industries kommt nach dem Anleihe-Schock der Rebound? Deutsche Telekom schaltet auf KI, Münchner Rück kauft jetzt billig ein! Die Aktienmärkte im Juni 2026 zeigen sich volatil und spannend. Während die Platzhirsche wie z. B. die Deutsche Telekom mit Künstlicher Intelligenz ihr Netz pünktlich für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft aufrüstet, kämpft die Münchner Rück …



