Aphranel feiert sein einjähriges Jubiläum mit der EU-MDR-Zertifizierung, der Markteinführung von Arc und über 150.000 ausgelieferten Spritzen

SHANGHAI, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Am 20. Mai 2026 feierte Aphranel im Waldorf Astoria Shanghai am Bund sein einjähriges Jubiläum und markierte damit einen wichtigen Meilenstein für die internationale Präsenz der Marke im Bereich der regenerativen Ästhetik.

Ein Jahr zuvor, am 8. Mai 2025, wurde Aphranel in Shanghai offiziell weltweit eingeführt, nachdem das Unternehmen die erste Zulassung in China für einen injizierbaren Gesichtsfüller auf Basis von Calciumhydroxylapatit (CaHA)-Mikrokügelchen erhalten hatte. Damals fragten sich viele, wie weit eine Marke für regenerative Ästhetik, die auf langfristiger wissenschaftlicher Forschung und Innovation im Bereich der Biomaterialien aufbaut, tatsächlich kommen könnte.

Ein Jahr später hat Aphranel sowohl wissenschaftliche Glaubwürdigkeit als auch Marktakzeptanz unter Beweis gestellt.

Innerhalb des ersten Jahres auf dem Markt überstieg die kumulierte Produktlieferung in ganz China 150.000 Spritzen. Die Marke expandierte in 28 Provinzen und 94 Städten in China, ging Partnerschaften mit mehr als 620 medizinischen Kliniken ein und zertifizierte landesweit über 700 Ärzte.

In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für regenerative Ästhetik gelang Aphranel innerhalb von nur 12 Monaten der Sprung von der Markteinführung zur breiten klinischen Anwendung.

Während des Jubiläumsgipfels gab Aphranel bekannt, dass es die Zertifizierung gemäß der Medizinprodukteverordnung der Europäischen Union (EU-MDR) nach der Verordnung (EU) 2017/745 erhalten hat.

Mit dieser Errungenschaft wurde Aphranel zum ersten in China entwickelten und hergestellten injizierbaren Gesichtsfüller, der die EU-MDR-Zertifizierung erhielt, sowie zum ersten injizierbaren CaHA-Mikrosphären-Gesichtsfüller aus dem asiatisch-pazifischen Raum, der im Rahmen der EU-MDR zertifiziert wurde.

Der MDR-Zertifizierungsprozess dauerte 2 Jahre und 7 Monate im Rahmen des Klasse-III-Verfahrens für resorbierbare implantierbare Medizinprodukte und umfasste mehr als 6.381 Seiten technischer Dokumentation sowie über 120 interne Zulassungssitzungen. Der Prozess wurde in Zusammenarbeit mit BSI, einer in Großbritannien ansässigen benannten Stelle und einer der weltweit ersten MDR-benannten Organisationen, abgeschlossen.