Übernahme- und Fusionsfieber im Goldsektor! Lahontan Gold Aktie gehört ins Depot! Während der Goldpreis konsolidiert, baut sich im Sektor eine Übernahmewelle auf. Historisch startet dies bei den größeren Produzenten. So auch derzeit. Orla Mining, Equinox Gold, Coeur Mining, New Gold, Endeavour Mining und natürlich …



