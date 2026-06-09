Übernahme- und Fusionsfieber im Goldsektor! Lahontan Gold Aktie gehört ins Depot!
Während der Goldpreis konsolidiert, baut sich im Sektor eine Übernahmewelle auf. Historisch startet dies bei den größeren Produzenten. So auch derzeit. Orla Mining, Equinox Gold, Coeur Mining, New Gold, Endeavour Mining und natürlich …
Foto: esg-aktien.de
Während der Goldpreis konsolidiert, baut sich im Sektor eine Übernahmewelle auf. Historisch startet dies bei den größeren Produzenten. So auch derzeit. Orla Mining, Equinox Gold, Coeur Mining, New Gold, Endeavour Mining und natürlich Branchenschwergewicht Barrick Mining sind bereits aktiv. Für Anleger könnte sich deshalb ein genauer Blick auf Unternehmen aus der zweiten Reihe lohnen, die bereits über fortgeschrittene Projekte verfügen. Ein heißer Übernahmekandidat ist Lahontan Gold. Denn die CEO hatte zuletzt gesagt: „Wir werden nächstes Jahr eine Mine haben.“ Das Unternehmen verfügt über eine Ressource von knapp 2 Mio. Unzen Goldäquivalent, befindet sich in einer der besten Bergbauregionen Nordamerikas und hat einen klar erkennbaren Weg in Richtung Produktion. Dazu wirkt die Marktkapitalisierung alles andere als teuer.
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