Karlsruhe prüft Sonderkündigungsrecht für TV-Verträge

Kleines Quiz: Wer hat dies wohl am 07.06.23 geschrieben?

Man muss das auch unabhängig von Amazon sehen, die Überbewertung von T-Mobile US wird jetzt abgebaut, über 40 p/e im Vergleich zu unter 10 bei AT&T, da ist noch deutlich Luft nach unten, ca. 30-50% abwärts könnte es da noch gehen.

Deutsche Telekom wird bei um die 15€ erst einmal den Boden finden, bis dahin bleib ich auf der Shortseite.





Was ist nach dieser Aussage in der Folge mit der DTE passiert? Am 07.06.23 stand der Kurs bei 19,00 €. Der Tiefpunkt auf Xetra-Basis war im August 23 bei 18,50 €, am Jahresende stand die Aktie bei 21,75 €. Im Jahre 2024 lag das Jahrestief der Telekom bei 20,74 € (nach einer Dividende von 0,77 €) und das Jahreshoch bei über 30 €. In 2025 schwankte der Wert zwischen 26,50 € und 35,70 €. Dieses Jahr lagen wir 26,02 € und 34,36 €.

Berücksichtigt man die Dividende dann legte die DTE nach dem Post bis heute um 63 % zu.

Der User scheint von der Börse und der Telekommunikation nicht viel Ahnung zu haben - um es mal sehr vorsichtig auszudrücken -, aber dennoch möglicherweise als Kontraindikator gut zu gebrauchen.