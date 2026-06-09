Karlsruhe prüft Sonderkündigungsrecht für TV-Verträge
- Verhandlung über Sonderkündigungsrecht für TV‑Verträge
- Drei Anbieter sehen Verletzung der Eigentumsgarantie
- Reform schuf Kündigungsrecht für Altverträge ohne Frist
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich am Dienstag (10 Uhr) mit einem Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge zwischen Vermietern und Telekommunikationsanbietern. Drei Unternehmen halten die umstrittene Regelung für verfassungswidrig, weil sie unter anderem ihre im Grundgesetz verankerte Eigentumsgarantie verletze. Ein Urteil fällt in der Regel erst einige Monate nach der mündlichen Verhandlung. Unter den Klägern ist das Hamburger Unternehmen willy.tel. Der Marktführer Vodafone ist nicht dabei. (Az. 1 BvR 1803/22 u.a.)
Im Kern geht es um die Folgen der Reform des Telekommunikationsrechts durch das Ende 2021 in Kraft getretene Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Bis dahin konnten Vermieter die Kosten für Gemeinschaftsantennen- oder Kabelanlagen über die Betriebskosten auf die Mieter umlegen. Das sogenannte Nebenkostenprivileg bildete die Grundlage für zahlreiche Verträge zwischen Vermietern von Mehrfamilienhäusern und den Fernsehanbietern.
Mit der Gesetzesreform wurde das Nebenkostenprivileg weitgehend abgeschafft. Zugleich führte der Gesetzgeber ein Sonderkündigungsrecht für vor Dezember 2021 geschlossene Bezugsverträge ein. Vermieter können entsprechende Verträge seit Juli 2024 ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne, dass die andere Seite Anspruch auf Schadenersatz hat, kündigen. Dagegen wehren sich die Telekommunikationsunternehmen in Karlsruhe./jml/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 27,65 auf Lang & Schwarz (08. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,78 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +30,06 %/+51,73 % bedeutet.
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Wie du heute nachmittag mal wieder sehen konntest, kann man sich von Charttechnik absolut nix kaufen. Es ist an der Börse, von Glückstreffern abgesehen, heutzutage nahezu unmöglich, so in eine Aktie einzusteigen dass sie gleich danach steigt. Und Charttechnik macht es nur noch schlimmer. Denn sie wird von "den Großen" lediglich genutzt um Kleinanleger in Fallen zu locken damit sie Geld verlieren.
Kleines Quiz: Wer hat dies wohl am 07.06.23 geschrieben?
Man muss das auch unabhängig von Amazon sehen, die Überbewertung von T-Mobile US wird jetzt abgebaut, über 40 p/e im Vergleich zu unter 10 bei AT&T, da ist noch deutlich Luft nach unten, ca. 30-50% abwärts könnte es da noch gehen.
Was ist nach dieser Aussage in der Folge mit der DTE passiert? Am 07.06.23 stand der Kurs bei 19,00 €. Der Tiefpunkt auf Xetra-Basis war im August 23 bei 18,50 €, am Jahresende stand die Aktie bei 21,75 €. Im Jahre 2024 lag das Jahrestief der Telekom bei 20,74 € (nach einer Dividende von 0,77 €) und das Jahreshoch bei über 30 €. In 2025 schwankte der Wert zwischen 26,50 € und 35,70 €. Dieses Jahr lagen wir 26,02 € und 34,36 €.
Berücksichtigt man die Dividende dann legte die DTE nach dem Post bis heute um 63 % zu.
Der User scheint von der Börse und der Telekommunikation nicht viel Ahnung zu haben - um es mal sehr vorsichtig auszudrücken -, aber dennoch möglicherweise als Kontraindikator gut zu gebrauchen.
Ein Tipp an Dich: Erzähl es deiner Großmutter, die glaubt es dir vermutlich.