Südkorea verzeichnet dank KI-Boom höchste Wachstum seit 2020

SEOUL (dpa-AFX) - Im Zuge der anhaltenden Nachfrage nach Computer- und Speicherchips zum Ausbau Künstlicher Intelligenz ist Südkoreas Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 1,8 Prozent gestiegen. Damit verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des ostasiatischen Landes das stärkste Quartalswachstum seit fünfeinhalb Jahren, wie aus Zahlen der koreanischen Zentralbank in Seoul hervorgeht.

Das Wachstum fällt um 0,1 Prozentpunkte höher aus als in einer bereits Ende April veröffentlichten Vorabschätzung angenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist Südkoreas BIP demnach um 3,8 Prozent gestiegen.