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    Israel

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    Militär fängt im Süden des Landes Drohne aus dem Jemen ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Israelische Luftwaffe fing über Eilat Drohne ab
    • Militär meldete Vorfall als abgeschlossen auf X
    • Huthi-Miliz beanspruchte Raketenangriff seit April
    Israel - Militär fängt im Süden des Landes Drohne aus dem Jemen ab
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben über dem Süden des Landes eine Drohne aus dem Jemen abgefangen. Der Vorfall im Luftraum über der Stadt Eilat am Roten Meer sei abgeschlossen, teilte das Militär auf der Plattform X mit. Die Streitkräfte machten keine Angaben dazu, welche Gruppe sie für den Drohnenangriff verantwortlich machten.

    Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hatte am Montag einen Angriff auf Israel mit mehreren Raketen für sich beansprucht. Es war der erste direkte Angriff der Huthi auf Israel seit Anfang April, also etwa seit Beginn der Waffenruhe im Iran-Krieg. Zu der Attacke war es infolge der jüngsten gegenseitigen Angriffe Israels und des Irans gekommen. Beide Staaten erklärten später am Montag aber, zunächst von weiteren Angriffen abzusehen./jbz/DP/zb





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    Israel Militär fängt im Süden des Landes Drohne aus dem Jemen ab Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben über dem Süden des Landes eine Drohne aus dem Jemen abgefangen. Der Vorfall im Luftraum über der Stadt Eilat am Roten Meer sei abgeschlossen, teilte das Militär auf der Plattform X mit. Die …
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