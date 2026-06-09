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    Chinas Außenhandel legt trotz Iran-Unsicherheit deutlicher als erwartet zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Ausfuhren Chinas stiegen im Mai um 19,4 Prozent
    • Einfuhren legten im Mai um 27,4 Prozent zu
    • Handelsüberschuss betrug 105,4 Mrd US-Dollar
    Chinas Außenhandel legt trotz Iran-Unsicherheit deutlicher als erwartet zu
    Foto: Siarhei - 356130783

    PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenhandel hat im Mai trotz erhöhter Unsicherheit durch den Iran-Krieg deutlich an Fahrt gewonnen. Die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat in US-Dollar gerechnet um 19,4 Prozent, wie die chinesische Zollverwaltung mitteilte. Die Einfuhren legten demnach um 27,4 Prozent zu. Experten hatten mit geringeren Zuwächsen gerechnet. Der Handelsüberschuss belief sich auf 105,4 Milliarden US-Dollar (rund 91 Milliarden Euro) - auch dieser Wert übertraf die Erwartungen der Experten.

    Damit lagen die Zuwächse noch über den bereits starken Werten des Vormonats. Die Auslandsnachfrage bleibt für China weiter eine wichtige Konjunkturstütze.

    Die Ausfuhren werden unter anderem gestützt vom Export von Elektronik und Technologieprodukten, die etwa für den Ausbau von Rechenzentren benötigt werden. Auch grüne Technologien wie Elektroautos, Lithium-Ionen-Batterien und Photovoltaikprodukte zählen zu Chinas wichtigen Exportbereichen. Zugleich könnten Unternehmen im Ausland Bestellungen vorgezogen haben, um sich gegen mögliche Störungen in Lieferketten abzusichern.

    Für Peking kommt die Entwicklung in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Die Binnennachfrage bleibt schwach, die Immobilienkrise belastet weiter, und Teile der Industrie leiden unter Überkapazitäten und Preisdruck. Der starke Außenhandel kann diese Probleme abfedern, trägt aber zugleich zu Spannungen mit Handelspartnern bei, die Chinas export- und industriegetriebenes Wachstumsmodell kritisieren./jpt/DP/zb






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