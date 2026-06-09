Chinas Außenhandel legt trotz Iran-Unsicherheit deutlicher als erwartet zu

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenhandel hat im Mai trotz erhöhter Unsicherheit durch den Iran-Krieg deutlich an Fahrt gewonnen. Die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat in US-Dollar gerechnet um 19,4 Prozent, wie die chinesische Zollverwaltung mitteilte. Die Einfuhren legten demnach um 27,4 Prozent zu. Experten hatten mit geringeren Zuwächsen gerechnet. Der Handelsüberschuss belief sich auf 105,4 Milliarden US-Dollar (rund 91 Milliarden Euro) - auch dieser Wert übertraf die Erwartungen der Experten.

Damit lagen die Zuwächse noch über den bereits starken Werten des Vormonats. Die Auslandsnachfrage bleibt für China weiter eine wichtige Konjunkturstütze.